Kura çekerek yeni görevlerine başladılar - Son Dakika

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde yeni atanan orman muhafaza memurları kura çekerek görevlerine başladı.



Kura çekiminden önce yeni atanan orman muhafaza memurlarına İşletme Müdürü Zafer Ekinci açıklamalarda bulunarak, kurumun misyonu, vizyonu ve ormancılığın ilkeleri ile orman köyleri ve köy muhtarlarıyla ilişkiler hakkında bilgiler verdi.



Daha sonra kura çekimine geçildi. İşletme Müdürü Zafer Ekinci yeni atanan orman muhafaza memurlarının göreve başlamak için müracaat esnasında verdikleri özgeçmişler üzerinden bir değerlendirme yaparak şoförlüğü iyi derecede bilen 4 adet orman muhafaza memuruna ayrı kura çektirdi. Her bir bölgeye bir adet orman muhafaza memuruna asli görevleri yanında şoför olarak değerlendirilmek üzere kura çektirildi. Söz konusu orman muhafaza memurlarına, Bölge Müdürlüğünden onay alınarak orman muhafaza memurluğunun yanında şoförlük de yaptırılacağı bildirildi. İkinci kurayı ise dört Orman İşletme Şefliğine Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen miktar kadar kura çektirilerek görev yerleri belirlendi. Kuraları çekilerek görev yerleri belirlenen orman muhafaza memurlarına İşletme Müdürü Zafer Ekinci başarılar diledi. - DÜZCE