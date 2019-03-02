Son Dakika Haberleri: Kura Çekimini Soğukta Saatlerce Ekrandan Takip Ettiler

Kura Çekimini Soğukta Saatlerce Ekrandan Takip Ettiler

8 dakika önce

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı kura töreni sabah saatlerinde başladı.

Kura Çekimini Soğukta Saatlerce Ekrandan Takip Ettiler, System.String[]
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı kura töreni sabah saatlerinde başladı. Salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti.

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura çekimine sabahın erken saatlerinden itibaren büyük katılım oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla sabah saatlerinde başlayan programda salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. İşe girmek için saatlerce dışarıda soğuk havada bekleyen vatandaşlar 26 bin 123 kişi arasından seçilmeyi bekledi.

Katılımın yüksek olmasına rağmen ümitli olduklarını ifade eden vatandaşlar "Sabahtan beri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Hem ekrandan hem de internet sitelerinden takip ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

Zonguldak, Sabah, Türkiye, Güncel
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