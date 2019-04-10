Kura ile 6 Aylık İş Sahibi Oldular
1 saat önce
KİLİS'te, 4 bin 300 kişinin başvurduğu 6 aylık geçici işe alınacak 300 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:20 Kaynak: DHA
KİLİS'te, 4 bin 300 kişinin başvurduğu 6 aylık geçici işe alınacak 300 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesi
'nde 300 kişinin çalışacağı 6 aylık geçici iş için 4 bin 300 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işe kabul edileceklerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kapalı spor salonunda noter huzurunda yapılan kurada isimleri çıkanların bu ay içinde çalışmaya başlayacakları bildirildi.
- Kilis
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