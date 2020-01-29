Kura ile iş sahibi oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kura ile iş sahibi oldular - Son Dakika

Kura ile iş sahibi oldular

6 saat önce

30405 Sayılı kanun kapsamında Kütahya Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 7 engelli personel alımı yapıldı.

Kura ile iş sahibi oldular, System.String[]

30405 Sayılı kanun kapsamında Kütahya Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 7 engelli personel alımı yapıldı. 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.


Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda işe başlayacak olan hemşehrilerine 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasının sona ermesi ve komisyon incelemesi sonucunda 7 personelin işe başlayacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, personel alımı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi
ÖSYM, 2019 sınav verilerini açıkladı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kura ile iş sahibi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]