Kura ile muhtar oldu - Son Dakika

Türkiye genelinde 6 Haziran Pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde Ünye, Çaybaşı, Altınordu, Gölköy, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde sandık başına gidildi. İkizce ilçesi Diyek Mahallesi'nde adaylar eşit oyu alınca muhtar kurayla belirlendi.

Ölüm veya farklı nedenlerden dolayı muhtarlıkları düşen ve ülke genelinde 753 mahalle ve köyün sandığa gittiği seçimlerde Ordu'da toplam 7 ilçenin 9 mahallesinde halk sandığa gitti. Ünye'de Yenikent ve Kaledibi Mahalleleri, İkizce'nin Diyek ve Şentepe Mahalleleri, Çaybaşı'nın İçeribükü Mahallesi, Altınordu'nun Bayramlı Mahallesi, Gölköy'ün Güzelyurt Mahallesi, Fatsa'nın Fatih Mahallesi, Perşembe'nin Boğazcık Mahallelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı.

Kura çekildi muhtar oldu

Pazar günü yapılan İkizce ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde ilginç anlar yaşandı. İkizce'nin Diyek Mahallesi'nde yapılan seçim sonrası mevcut muhtar olan Ali İhsan Con 20 oy alırken, yine aynı mahallede muhtarlık yarışına giren Hasan Midilli ve Mustafa Midilli'nin oylarının 90 olması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu kararıyla kura çekildi. Yapılan kurayla Hasan Midilli, İkizce'nin Diyek Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. - ORDU