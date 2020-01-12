Kura, maç programı, favoriler, olmayanlar | 2020 Masters hakkında bilinmesi gerekenler

Ronnie O’Sullivan yok





Snooker’ın en popüler ismi ve dünya üç numarası Ronnie O’Sullivan bu yıl Masters’ta yer almıyor. Sebebi ise tam anlamıyla Ronnie’nin bu turnuvada yer almamak istemesi! Ronnie, “Bu turnuvayı benden daha fazla kazanmak isteyenler var ve onlar kazanmayı benden daha çok hakkediyorlar!” diyerek bu sezon Masters’ı pas geçiyor. Roket, sezon öncesi verdiği röportajlarda bu sezon daha az turnuvada oynayacağını belirtmişti.





Favori Judd Trump





Judd Trump, mükemmel bir 2018/19 sezonu geçirmişti. Kuzey İrlanda Açık ve Almanya Masters’ı kazanan 30 yaşındaki oyuncu, Masters’ın ardından Dünya Şampiyonası’nda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Trump formunu bu sezonda da sürdürüyor, hâli hazırda üç sıralama turnuvası kazandı: Uluslararası Şampiyona, Dünya Açık ve Kuzey İrlanda Açık.



Trump, Birleşik Krallık Şampiyonası’nda üçüncü turda elense de Masters’ta birçokları için en büyük favori olacak. Ancak Trump’ın zor bir kura çektiğini söylemek mümkün.



İlk turda sezonun formda isimlerinden Shaun Murphy ile karşılaşacak Trump’ın ikinci turdaki, yani çeyrek finaldeki olası rakibi ise ilk turda Joe Perry ile oynayacak Ding Junhui. Junhui, Birleşik Krallık Şampiyonası’nda mükemmel bir oyunla şampiyonluğa ulaşmıştı. Ayrıca Mark Selby ve John Higgins, Trump’ın yarı finalde karşılaşabileceği isimler.





Dengesiz kura





Turnuvayı kazanmak için adı öne çıkan isimlerin çoğu, kuranın aynı tarafında yer alıyor. Trump, Selby, Junhui, Higgins’in yolları, finalden önce birbirleriyle kesişiyor. Kuranın diğer tarafı ise şampiyon olmasına daha az ihtimal verilen isimlerden oluşuyor. Kura şu şekilde:





Maç programı





Turnuvayı bugün oynanacak iki maçla açıyoruz. Masters’ın ilk maçında Junhui’nin rakibi Joe Perry olacak. Sekiz gün boyunca Eurosport ekranlarından izleyebileceğiniz turnuvanın ilk turundaki sekiz maçın programı şöyle:





12 Ocak Pazar









16:00 | Ding Junhui - Joe Perry

22:00 | Mark Selby - Ali Carter









13 Ocak Pazartesi









16:00 | Neil Robertson - Stephen Maguire

22:00 | Mark Allen – David Gilbert









14 Ocak Salı









16:00 | Judd Trump - Shaun Murphy

22:00 | John Higgins - Barry Hawkins









15 Ocak Çarşamba









16:00 | Kyren Wilson - Jack Lisowski

22:00 | Mark Williams - Stuart Bingham



