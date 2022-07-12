Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak

12.07.2022 12:07
Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak

Ardahan'da belediye tarafından Kura Nehri kıyısında, Ardahan Kalesi'ni gören bölgeye kurulan "butik tatil köyü", doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ağırlayacak.

Ardahan'da belediye tarafından Kura Nehri kıyısında, Ardahan Kalesi'ni gören bölgeye kurulan "butik tatil köyü", doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ağırlayacak.

Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu noktaya Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle 10 bungalov ev, restoran, kameriyeler ve çocuk parkı kuruluyor.

Doğayla iç içe yapılan ve çevre düzenlemesi sürecindeki projenin tamamlanmasıyla turistlerin bölgeye ilgi göstermesi bekleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Kura Nehri kıyısını ilk kez bu tarz çalışma ile renklendirdiklerini söyledi.

Kura Nehri'nin Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek çevresini canlandırdığını ifade eden Demir, "Kura Nehri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ortadan bölüp Hazar'a akar. Bu güzelliği yapılan projelerle değerlendirdik. Çalışmayla burası Doğu Anadolu'daki butik tatil köyüne kavuşmuş oldu." diye konuştu.

"Tam bir yaşam vadisine dönüşecek"

Demir, SERKA'nın projeye yüzde 50 destek verdiğini belirterek, çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kura Nehri'nin tam bir yaşam vadisine dönüşeceğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bir şehri şehir yapan, sosyal donatı alanlarıdır. Örneğin insanların buraya sabah kahvaltısı yapmaya ve gezmeye gelmesini istiyoruz. Kura Nehri manzaralı bir çay içilecek. Yani nefes alacağınız yerlere ihtiyaç var. Biz de bunları oluşturmak için çalışıyoruz. Şehrimize ilk kez böyle bir tesisi kavuşturan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz artık Kura Nehri'ne kıyıdan bakan değil, nehrin her iki tarafında ve içinde yaşayan bir Ardahan oluşturmaya çalıştık."

Demir, söz konusu çalışmayla bölgenin korunacağını ve nehirdeki kirlenmenin de önleneceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Sis tabakası görsel şölen sundu Sis tabakası görsel şölen sundu Ardahan'da siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi Ardahan'da siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Faruk Demir, Gürcistan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kura Nehri kıyısına kurulan 'butik tatil köyü' turistleri ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement