Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Son Dakika

Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

26.12.2020 09:44
Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi, System.String[]

ARDAHAN'da Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru, görüntülendi.

ARDAHAN'da Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru, görüntülendi.

Ardahan Göle'de doğan Azerbaycan'ın Sabirabad şehrinde bulunan Aras'la birleşen Kura Nehri'nin kıyısında gezenler ilginç bir ana tanıklık etti. Kura Nehri'ne kıyı Yalnızçam Hasköy sakinleri, buzların üstünde avladığı balığı yemeye çalışan su samuru gördü. Köylülerin cep telefonu ile görüntüledikleri su samuru, etrafta olan bitene aldırmadan yemeye devam etti. Ardından balığı da alarak nehir sularına dalarak gözden kayboldu. Köylülerin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'su samuru' görüntüsü çok sayıda beğeni aldı.


Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Azerbaycan, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Son Dakika


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