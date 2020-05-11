Kura Nehri ve Oltu Çayı kar ve sağanak nedeniyle taştı - Son Dakika

Erzurum'daki Oltu çayı ile Ardahan kent merkezinden geçen Kura Nehri, son günlerde etkili olan kar ve sağanak sonucu taştı.

Ardahan'da özellikle son iki gündür etkili olan kar ve sağanak yüzünden debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nın bir bölümünü sular altında bıraktı.

Nehrin Halilefendi Mahallesi'ndeki Lezzet-i Kür mevkisi adeta göle döndü.

Tarım arazilerinde herhangi bir zarara yol açmayan taşkın sebebiyle ovada oluşan göl manzarası, vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlardan Aşkın Hüseyinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre de olsa deniz manzarası yaşadıklarını belirterek, "İki gündür bölgede kar ve sağanak etkili oluyor ve Kura nehrini taşırdı. Biz de bu manzaraya izlemek ve görüntülemek için geldik." dedi.

Taşan Oltu çayı ekili alanlara kısmen zarar verdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde de son bir haftadır etkili olan sağanak yüzünden Oltu Çayı'nın debisi yükseldi.

Bazı noktalarda taşan çay suyundan dolayı ekili alanlar kısmen zarar gördü.

Esnaf Bayram Arpa, yağışlarla Oltu Çayının debisinin fazlaca yükseldiğini belirterek, bunun böyle devam etmesiyle ekili arazilerin daha çok zarar görebileceğini söyledi.

Oltu Kaymakamlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların taşan çay nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.