Kura nehrinde neredeyse boyu kadar yayın balığı tuttu - Son Dakika

Kura nehrinde neredeyse boyu kadar yayın balığı tuttu

ARDAHAN - Kura nehrinde oltayla tutulan 20 kilogramlık yayın balığı görenleri şaşırttı.

Ardahan'da balıkçılık yapan Halil Bulutlar, Kura nehrinde avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Bulutlar, uzun uğraşı vererek balığı kıyıya almayı başardı. Bulutlar, yayın balığını satmak için kongre caddesinde satışa sundu. 1 metre 50 santimetre uzunluğunda, 20 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bulutlar, yaptığı açıklamada, "Kura nehrinde tuttuğum bu balığın şu anda müşterisini bekliyorum. Benim geçim kaynağım bu. Kura nehrinde tuttuğum diğer balıkların kilosunu 5 liradan satıyorum. Ama bugün diğer balıklardan tutamadım. Ama ağıma bu dev yayın balığı takıldı ve şu anda alıcısını bekliyorum" dedi.