Kura sonuçları belli oldu

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda onarım ve temizlik ile güvenlik görevlisi olarak çalışacak personelin alımı için kuralar çekildi.



Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik ve Noter Görevlisi Ferudun Berk tarafından kura öncesi bilgilendirmeler yapıldı. 126 başvurunun gerçekleştiği Onarım ve Temizlik Görevlisi işine 15 kişi, 17 başvurunun yapıldığı güvenlik görevlisi işine ise 10 kişi alındı. - TEKİRDAĞ