Son Dakika Haberleri: Kura sonuçları belli oldu
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Kura sonuçları belli oldu

2 gün önce

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda onarım ve temizlik ile güvenlik görevlisi olarak çalışacak personelin alımı için kuralar çekildi.

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Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda onarım ve temizlik ile güvenlik görevlisi olarak çalışacak personelin alımı için kuralar çekildi.


Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik ve Noter Görevlisi Ferudun Berk tarafından kura öncesi bilgilendirmeler yapıldı. 126 başvurunun gerçekleştiği Onarım ve Temizlik Görevlisi işine 15 kişi, 17 başvurunun yapıldığı güvenlik görevlisi işine ise 10 kişi alındı. - TEKİRDAĞ

Ömer Çelik, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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