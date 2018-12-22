Son Dakika Haberleri: Kurabiye Ev Yapımı | Ayşem Öztürk ile Gingerbread House Yaptık ????

Kurabiye Ev Yapımı | Ayşem Öztürk ile Gingerbread House Yaptık ????

4 saat önce

Kurabiye ev yapımı, yılbaşı tarifleri! Ayşem Öztürk ile birlikte yılbaşı sofralarını süsleyecek inanılmaz güzel bir tarif için mutfağımda buluştuk ve gingerbread house yaptık. Yapması ve finalde ortaya çıkan görüntü o kadar güzel ki bu tarifi herkese tavsiye ediyorum.

Kurabiye ev yapımı, yılbaşı tarifleri! Ayşem Öztürk ile birlikte yılbaşı sofralarını süsleyecek inanılmaz güzel bir tarif için mutfağımda buluştuk ve gingerbread house yaptık. Yapması ve finalde ortaya çıkan görüntü o kadar güzel ki bu tarifi herkese tavsiye ediyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: Youtube

Fi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:27:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurabiye Ev Yapımı | Ayşem Öztürk ile Gingerbread House Yaptık ????
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]