Kurabiye Ev Yapımı | Ayşem Öztürk ile Gingerbread House Yaptık ????

Kurabiye ev yapımı, yılbaşı tarifleri! Ayşem Öztürk ile birlikte yılbaşı sofralarını süsleyecek inanılmaz güzel bir tarif için mutfağımda buluştuk ve gingerbread house yaptık. Yapması ve finalde ortaya çıkan görüntü o kadar güzel ki bu tarifi herkese tavsiye ediyorum.

Kurabiye ev yapımı, yılbaşı tarifleri! Ayşem Öztürk ile birlikte yılbaşı sofralarını süsleyecek inanılmaz güzel bir tarif için mutfağımda buluştuk ve gingerbread house yaptık. Yapması ve finalde ortaya çıkan görüntü o kadar güzel ki bu tarifi herkese tavsiye ediyorum.

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