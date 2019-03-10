Kuracağım Kültür Merkezinin Adı..."

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Göreve geldikten sonra ilk işim kuracağım kültür merkezinin adını Başbuğ Alparslan Türkeş koyacağım" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Göreve geldikten sonra ilk işim kuracağım kültür merkezinin adını Başbuğ Alparslan Türkeş koyacağım" dedi. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören'de Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayı Alparslan Doğan'ın seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Özhaseki, "Birileri geliyor belediyecilikte hiç iş görmüyor. Ben seçildiğim belediyede her işi yapıyorum, Avrupa kentleriyle yarışan bir şehir inşa ediyorum, borçlu aldığım belediyeyi para dolu kasayla bırakıyorum. Bu nasıl iştir. Belediye başkanının kimseyle kavgası olmaz. Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayırt etmez. Belediye başkanı sadece devletin malını çalanların karşısında durur, onlarla savaşır" ifadelerini kullandı. MHP'li seçmenin yoğunlukta olduğu açılışta Özhaseki, ilk açacakları kültür merkezine Alparslan Türkeş'in ismini vereceğini duyurdu. Özhaseki, "Göreve geldikten sonra ilk işim kuracağım kültür merkezinin adını Başbuğ Alparslan Türkeş koyacağım. Önemli olan bizim vatanımız ve milletimiz. Bu ittifakı kurduk ve sonuna kadar da devam ettireceğiz" dedi. Sosyal medyada kimin ne yaptığının ortada olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ise, "Artık sosyal medya denen bir şey var. Adayları araştırın, bakın. Mehmet Özhaseki hangi projeleri yapmış ve diğer adayları da araştırın. 31 Mart'ta oy kullandıktan sonra bir kişiyi 5 yıllığına belediye başkanı seçeceksiniz. Torunlarımız ve çocuklarımız için işi ehline verin. Devlet Bahçeli'nin kullandığı, 'Bu yerel seçim değildir, beka seçimidir' söylemi boş değildir. Gök kubbe çökerse hepimiz batarız. Gemi batarsa hepimiz için batar. Alparslan Türkeş'in bir sözü vardır, 'Ne kadar Türk'sem o kadar Kürt'üm, ne kadar Kürt'sem o kadar Türk'üm.' O yüzden hepimiz kardeşiz bu unutulmasın" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayı Alparslan Doğan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.



(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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