Son Dakika Haberleri: Kuracakları Kütüphaneye Emine Bulut ismini verecekler
Son Dakika Güncel Kuracakları Kütüphaneye Emine Bulut ismini verecekler

Kuracakları Kütüphaneye Emine Bulut ismini verecekler

6 saat önce

Köy Çocukları Okusun Yardım Projesi adı altında çalışmalarını sürdüren ve birçok ile sayısız yardımda bulunan proje ekibi bu defa Ağrı'da kuracakları kütüphaneye Emine Bulut isminin verileceğini açıkladılar.

Kuracakları Kütüphaneye Emine Bulut ismini verecekler, System.String[]

Köy Çocukları Okusun Yardım Projesi adı altında çalışmalarını sürdüren ve birçok ile sayısız yardımda bulunan proje ekibi bu defa Ağrı'da kuracakları kütüphaneye Emine Bulut isminin verileceğini açıkladılar.


Kuruldukları ilk günden bu güne kadar sayısız yardım ve katkıda bulunan Köy Çocukları Okusun Projesi, Eleşkirt Gökçayır Köyü'ne kütüphane kuruyor. Ağrılı yardım sever Sinan Özbilgi'nin koordinatörlüğünü yaptığı Köy Çocukları Okusun Yardım Orojesi, Türkiye'nin dört bir yanına yardım etmeye devam ediyor.


Daha önce birçok köy okulunun yanı sıra üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımda bulunan köy okullarına yardım projesi bu defa rotayı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine çevirdi. Eleşkirt ilçesinde Gökçayır köyüne bir kütüphane kurmayı planlayan proje ofisi, kütüphanenin ismine ise 18 Ağustos 2019 tarihinde çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ismi bırakılacak.


Konu hakkında açıklamada bulundan Köy Çocukları Okusun Yardım Projesi Koordinatörü Sinan Özbilgi "Bugüne kadar yüze yakın okulda gerek kıyafet gerekse kırtasiye desteğinde bulunarak yardımlarımızı devam ettirdik. Bundan sonraki süreçte bu yardımlarımız devam edecek. Eleşkirt ilçemizde Gökçayır Köyünden gelen kütüphane kurma talebini proje ofisimize bildirdik. Tekirdağ'lı iş insanımız aynı zamanda Tekirdağ Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Öğülmüş kütüphanenin yapımını üstlendi. İnşallah en kısa sürede kütüphanemizi açarak Emine Bulut ismini vereceğiz. Kütüphane malzemelerini şimdiden kargolamaya başladık. " dedi. - AĞRI

Emine Bulut, Eleşkirt, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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