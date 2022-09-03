Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak - Son Dakika
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Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak

03.09.2022 11:12
Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak

Kurak iklime sahip Iğdır'ın dağları, erozyona karşı badem ağaçlarıyla korumaya alınacak.

Kurak iklime sahip Iğdır'ın dağları, erozyona karşı badem ağaçlarıyla korumaya alınacak.

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla'nın Datça ilçesi ile Erzincan'dan getirilen badem tohumlarını, 2005-2021 yılları arasında kentin dağlarında erozyonla mücadele için oluşturulan teraslara ekti.

Yaklaşık 60 bin dönümlük erozyon sahasının 40 bin dönümüne ekilen badem tohumları, fidan haline gelip meyve vermeye başladı.

Elde edilen badem meyvelerin tohumları, Türkiye'nin en kurak illeri arasında ilk sıralarda yer alan Iğdır'ın erozyon tehlikesi bulunan dağlarına ekilmeye devam edilecek.

Sulamaya ihtiyaç duymuyor

Badem ağaçları, düzenli sulamaya ihtiyaç duymadığı için kentte erozyonla mücadelede de kullanılıyor. Çalışmayla hem erozyonun önlenmesi hem de badem üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, badem ağaçlarının erozyonla mücadele sahalarındaki koşullara en uygun bitkilerden olduğunu söyledi.

Bademlerin düzenli sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiğini ve bu yüzden tercih ettiklerini anlatan Tazegün, şöyle konuştu:

"İlimiz kurak bir iklime sahip olduğu için yaptığımız çalışmalarda, yöremize uygun bitki türleri diktik. Bunların içerisinde badem tohumu ekerek çok başarılı olduk. Kurak yerlerde, çorak arazilerde yıllardan beri orman teşkilatı olarak, Orman Genel Müdürlüğü personelleri olarak 60 bin dönüm, yani 6 bin hektar alanda erozyon kontrol önleme çalışmaları yaptık."

"Bundan sonra tohumları kendi sahamızda üreteceğiz"

Erozyon sahalarında üretilen meyvelerin başka sahalara da ekileceğini, bu sayede hem üretim yapılacağını hem de erozyonla mücadele edileceğini aktaran Tazegün, şunları söyledi:

"Buraya ektiğimiz badem tohumları meyve vermeye başladı. Yıllardır bunların tohumlarını dışarıdan alıp getiriyorduk, artık bu yıldan sonra tohumları toplayıp erozyon kontrol çalışmaları yapacağımız sahalarda ekimini yapacağız. Bu tohumları biraz da kaliteli olsun diye bir kısmını Datça'dan, ağırlıklı olarak da Erzincan'dan alıyorduk. Her yıl ciddi rakamlarda para ödüyorduk ama bundan sonra bu tohumları kendi sahalarımızda üretip artık para vermeden elde etmiş olacağız."

Badem ormanının bulunduğu yerleşim yerlerinden Bağlan köyünün muhtarı Efsel Uluç ise 2011 yılında köylerinde yapılan orman çalışmasının faydasını görmeye başladıklarını anlattı.

Fidanların meyve verdiğini söyleyen Uluç, "Bu orman sayesinde köy çok değişti, her yönüyle güzelleşti." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Erzincan, Muğla, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak - Son Dakika

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