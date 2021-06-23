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Kuraklığa Çare Alternatif Ürünler - Son Dakika

Kuraklığa Çare Alternatif Ürünler

23.06.2021 13:06
Kuraklığa Çare Alternatif Ürünler, System.String[]

Ege'de tarımsal sulamanın can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı yataklarının tamamen kuruması, sulama barajlarında ise doluluk oranlarının düşmesi, havzanın geleneksel üretim yelpazesini değiştirdi.

Ege'de tarımsal sulamanın can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı yataklarının tamamen kuruması, sulama barajlarında ise doluluk oranlarının düşmesi, havzanın geleneksel üretim yelpazesini değiştirdi. Ülke genelindeki kuraklık etkisini sürdürüyor.

Kuraklıktan etkilenen yerler arasında Büyük Menderes Havzası da var.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin Aydın sınırları içindeki bazı yatakları tamamen kurudu. Aydın'daki üreticiler ise alternatif ürünlere yöneldi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel üreticilerin yöneldiği ürünlerin başında ayçiçeği olduğunu belirtti. Geçen yıl 340 bin dekar alanda pamuk üretildiğini, bu yıl üretim alanının 280 bin dekara düştüğünü söyleyen Sağel, şöyle devam etti: "Üretici, pamuktaki açığı buğday ve ayçiçeği ekerek kapatmaya çalışıyor. Bu yıl 80 bin dönüm buğday ekildi. Buğdayın ve samanın fiyatı da çok iyiydi. İkinci ürün olarak da ayçiçeği ekilecek. Geçen yıl 8 bin dönüm alanda üretilen ayçiçeği için bu yıl 75 bin dönüm alan ayrıldı. Türkiye'nin yağ açığı var. Ayçiçeği ekerek bu açığı da bir nebze kapatacağız. Çiftçi, elinden gelen her şeyi yapıyor. Pamuğun açığını kapatmak için üreticimiz çalışıyor. "

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da barajlardaki su seviyesinin çok düşük olduğunu, pamuk eken üreticinin yeterli su bulma konusunda kaygılı olduğunu ifade etti. Üreticinin bu sezonu en az zararla atlatma derdinde olduğunu dile getiren Kaykı, alternatif ürün olan buğdayda ekim alanının 3 bin 500 dönümden 10 bin dönüme çıktığını bildirdi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarımsal sulamada kullanılan Adnan Menderes Barajı'nda doluluk yüzde 30, Kemer Barajı'nda ise yüzde 45'e düştü. Barajlarda toplam ihtiyacın yüzde 50'si kadar olan su, bu sezon üreticiye maksimum iki kez verilecek. aydın ege kuraklık büyük menderes

Kuraklığa Çare Alternatif Ürünler

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Aydın, Ege, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kuraklığa Çare Alternatif Ürünler - Son Dakika


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