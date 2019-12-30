Kuraklığa "Güneş" müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuraklığa 'Güneş' müjdesi - Son Dakika Ekonomi

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı dönemler yaşanan kuraklık ve çiftçilerin elektrik derdi nedeniyle yapımına 2016 yılında başlanan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesinde çalışmalar tamamlandı.

Kuraklığa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı dönemler yaşanan kuraklık ve çiftçilerin elektrik derdi nedeniyle yapımına 2016 yılında başlanan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesinde çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık iki ayda yüzde 35' doluluk oranına ulaşan göletten ilk su ise Nisan ayında verilecek.


İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi kırsalında bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Güneş Göleti ve Sulama hattı inşaatı 2019 yılında tamamlanarak Kasım ayında su tutulmaya başlandı. Yaklaşık 3 yılda inşaatı tamamlanan gölet ve sulama projesi ile çiftçiler hem kuraklıktan hem de elektrik derdinden kurtarılacak.


5 bin 40 dekar alan sulanacak


39 metre yükseklikte inşa edilen Güneş Göleti ile yılda 3 milyon 840 metreküp su biriktirilecek. yapılan sulama hattı ile bölgedeki toplam 5 bin 40 dekar tarım arazisi sulanabilecek. Bölgedeki çiftçilerin umudu olan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesi tarlalar suya kavuşacak


Kasım'da su tutulmaya başlandı, Nisan'da ilk su verilecek


Bu yılın Kasım ayı başında ilk su tutumu yapılan gölette, sulama hattı çalışmalarda Aralık ayı sonuna kadar tamamlandı. Yeni yılın Nisan ayına kadar çalışmalar ve testler tamamen bitirilerek, Nisan ayı ortasında çiftçilere ilk suyun verilmesi planlanıyor.


Gölette yüzde 35 oranında su birikti


Tam olarak dolduğunda yaklaşık yılda 3 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet, 2 ay gibi kısa sürede yüzde 35 gibi bir doluluk oranına ulaştı. Yağan yağmur nedeniyle kısa sürede üçte biri dolan 39 metre yükseklikteki göletin kış döneminde tamamen dolması bekleniyor.


Nisan ayına kadar ise projeye ek olarak giren boru döşemelerinin de tamamlanacağı belirtildi.


Projenin yapıldığı Yesemek Mahallesinin Muhtarı Mustafa Güneş ise 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulayacak onlarca çiftçiyi elektrik masrafından kurtaracağını ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı öncesi kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Son Dakika Haberleri
20:52 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
19:46 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
18:46 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklığa "Güneş" müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]