Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi - Son Dakika

Cuma namazından görüntü

Yağmur duası yapılmasından görüntü

Kars Müftüsü Yusuf Eviş ile röportaj

Kars'ta da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki camilerde dua edildi.

Merkezi ses sistemiyle tüm camilere ulaştırılan yağmur duasına, vatandaşlar da katılarak Allah'tan "rahmet" diledi.

Cuma namazı için hem camide hem de avlusundaki cemaat duaya eşlik etti.

Kars Müftüsü Yusuf Eviş, bölgedeki birçok ilde yağmur yağmaması nedeniyle kuraklığın yaşandığını ifade ederek, "Bugün cuma namazında bir araya gelerek yağmur duası yaptık. İnşallah Allah bizlerden rahmetini esirgemez, kısa zamanda yağmur yağar ve insanlar kuraklık sıkıntısından kurtulur." diye konuştu.