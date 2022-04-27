Kuraklığa karşı "kurakçıl peyzaj" çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Kuraklığa karşı "kurakçıl peyzaj" çalışması yapılıyor

27.04.2022 15:49
Kuraklığa karşı "kurakçıl peyzaj" çalışması yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı su ve enerjiden tasarruf etmek için kent merkezine kavşak ve refüjlerde "kurakçıl peyzaj" çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı su ve enerjiden tasarruf etmek için kent merkezine kavşak ve refüjlerde "kurakçıl peyzaj" çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı kentte peyzaj çalışmalarında suyun en az düzeyde kullanılmasına yönelik çalışmalarını için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının kavşaklarda "kurakçıl peyzaj" projesini uygulamaya başlandı.

Ekipler, Yener Ulusoy Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarının kesiştiği kavşaktahi peyzaj çalışmalarını tamamladı. Kavşak "kurakçıl peyzaj" uygulamasıyla çim yerine renkli ağaç kabukları ve renkli taşlarla görsel zenginlik oluşturdu.

Kurakçıl peyzaj ile toprağın üstünden buharlaşarak kaybolan suyu önleyen ve nemi koruyan uygulama sayesinde az yağışlı dönemlerde ek sulama ve elektrik enerjisi gereksinimi düşürülmesi amaçlanıyor.

Bu sayede kavşak ve refüjlerde su ve elektrikten yüzde 50, ilaç ve gübreden yüzde 30 tasarruf sağlandı.

Öte yandan belediye ekipleri 8 dönüm büyüklüğündeki otogar kavşağını da restore ederek havuz ve sulama tesisatını yeniliyor.???????

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuraklığa karşı 'kurakçıl peyzaj' çalışması yapılıyor - Son Dakika


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