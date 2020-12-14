Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor - Son Dakika

Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor

14.12.2020 10:54
Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor, System.String[]

Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Devlet Su İşleri, megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı.

Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Devlet Su İşleri, megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı. Tehlikeye karşı alınan önlemlerden biri de yeşil alan sulamasındaki tasarruf. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği önlemlerle proje sonunda her mevsim 5 ton toplamda ise 20 tonluk bir tasarruf hedefleniyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde kuraklığın en şiddetli dönemini geçirdiğini belirtiyor. Ancak alınacak kuraklık tedbir ve stratejileri hayati önem taşıyor. Bu sorumluluktan yola çıkan akademisyenler, geliştirdikleri önlemlerle su tasarrufunu amaçlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yardımcısı Mimar Mahmut Sevgi, "Kuraklık hem ülkemiz hem dünya için büyük bir sorun haline geldi. Biz de bu soruna tasarrufla çözüm olmak istedik. Üniversite bahçesinde bulunan yeşil alanda tasarrufu sağlamak için çeşitli önlemler aldık" dedi

"SULAMAYI HAFTADA 3'TEN 1'E İNDİRDİK"

Toprak kayması yaşanan alana bentler çektiklerini ifade eden Mimar Mahmut Sevgi, "Bentlerle birlikte üzerlerine doğal taşlar koyduk. Bentler toprak kaymasını ve suyun heba olmasını engelledi. Haftada 3 gün yaptığımız uygulamayı haftada bir güne indirdik. Bu bizim için ciddi oranda su kaybını engellemek oldu. Üzerinde bulunan doğal taşlarda toprağın nemini korudu" diye konuştu.

"BU BİTKİLER TERCİH EDİLEBİLİR"

Tasarrufta bitki seçiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Mahmut Sevgi, "Özellikle kuraklık tehlikesinin olduğu bu günlerde suya dayanıklı bitkiler seçmek gerekiyor. Dört mevsim yeşil kalabilen, rüzgara ve hava kirliliğine dayanıklı bitkilerin kullanımı önemli. Zambak gibi bazı bitkiler de araçların karbon yayılımını bile emiyorlar. Meyve ağaçları çok fazla su istemez. Tasarruf amaçlı bu ağaçlar kullanılabilir. Hobi bahçelerinde leylandi türleri tercih edilebilir. Her bakımdan çok dayanıklı bir bitkidir" tavsiyesinde bulundu.

"5 TON SUYUMUZ İSRAFTAN KURTULACAK"

Peyzaj düzenlemesinde tercih edilen alanın da çok önemli olduğunu hatırlatan Mimar Sevgi, "Bitki seçimi sonrası onu nereye ekeceğiniz çok önemli. Bazı bitkiler kışa dayanıksızdır yazı sever ama kuraklığa da dayanıklıdır. Bu bitkilere defne örnek verilebilir. Dış alandaki defneleri kışın yerlerinden alıyoruz. Ama bunlar heba olmuyor. Biz bunları saksılara koyuyoruz. Saksılardaki bitkileri yazın sonuna kadar dışarda bırakabiliyoruz. Sonbaharla birlikte iç alanda güneş görecek bir alanda muhafaza ediyoruz. Yeşil alanlarımız çok geniş proje sonunda aşağı yukarı 5 ton suyumuz israftan kurtulacak" ifadelerini kullandı.

Binalardaki yağmur inişlerinin önemini de hatırlatan Mimar Mahmut Sevgi, "Bu sulan direkt kanalizasyona akıyor. Biz bunları aldık yolunu değiştirdik ve toprağa vermeye başladık. Bu suyu toprağa eşit şekilde paylaştırdık. Borular yardımıyla yukarıdaki ve aşağıdaki bitki aynı verimi almaya başladı" dedi.


Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor
Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor
Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor

Devlet Su İşleri, İstanbul, Türkiye, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklığa karşı yeşil alan önlemi; 5 tonluk tasarruf hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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