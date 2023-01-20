Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı - Son Dakika
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Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı

20.01.2023 10:49

Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı Türkiye'de yaşanan kuraklık Türkiye'nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu.

Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı

BURSA - Türkiye'de yaşanan kuraklık Türkiye'nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.

Korkuyoruz

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, "İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik'teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı. Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar. Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil. İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldub Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuraklığın en acı görüntüsü... Göl 400 metre çekildi, iskele karada kaldı - Son Dakika
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