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Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi - Son Dakika

Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi

06.01.2022 11:01

Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi Her yıl akarsu yatağında suyun debisinin yükselmesi ile çiftçilerin ve bölge sakinlerinin önemli su kaynaklarından olan Deliçay'da bu yıl kuraklık nedeniyle sular çağlamıyor Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan kuraklıktan dolayı...

Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi

Her yıl akar su yatağında suyun debisinin yükselmesi ile çiftçilerin ve bölge sakinlerinin önemli su kaynaklarından olan Deliçay'da bu yıl kuraklık nedeniyle sular çağlamıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan kuraklıktan dolayı Deliçay'ın yatağı adeta kurudu.

Her yıl akarsu yatağında suyun debisinin yükselmesi ile çiftçilerin ve bölge sakinlerinin önemli su kaynaklarından olan Deliçay'da bu yıl kuraklık nedeniyle sular çağlamıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yağış almayan bölgede üreticiler Kozan Barajında da su olmaması yüzünden kuraklık endişesi yaşarken bölge sakinleri Deliçay'ın kuruma noktasına geldiğini belirtti.

30 Aralık 2021 verilerine göre Kozan Barajının doluluk oranı yüzde 19 olarak belirlenirken, bölgenin önemli akarsularından olan Deliçay'ın yatağı havadan görüntülendi.

Suyun debisinin köprü ayaklarına ulaştığı ve geçmişte su taşkınlarına sebep olan Deliçay en kurak günlerini yaşıyor.

Bölge sakinlerinden Faruk Yiğenoğlu, son zamanlarda yağış olmadığını belirterek, "Son zamanlarda yağmurların yağmaması ve mevsimlerin değişmesi ile birlikte kuraklığı hissetmekteyiz. Bu çay adı ile ünlü, önüne alıp her şeyi götüren bir çaydı ama binde biri bile yok. Buda bizi korkutuyor" dedi.

Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi
Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi
Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi

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Akarsu, Adana, Kozan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklığın etkili olduğu Deliçay kuruma noktasına geldi - Son Dakika


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