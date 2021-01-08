Kuraklığın korkutucu görüntüsü - Son Dakika

Kuraklığın korkutucu görüntüsü

08.01.2021 09:47
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Adıyaman Çamgazi Barajı'nın aynı bölgesinde 2019 ve 2021 yılı Ocak ayı içerisinde çekilen iki farklı görüntü ile kuraklığın korkutucu boyutu gözler önüne serildi.

Adıyaman Çamgazi Barajı'nın aynı bölgesinde 2019 ve 2021 yılı Ocak ayı içerisinde çekilen iki farklı görüntü ile kuraklığın korkutucu boyutu gözler önüne serildi.

2019 yılı Ocak ayında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Çamgazi Barajı'nda, su seviyesi bu yıl yaşanan kuraklığı gösteriyor. Adıyaman'da 2019 yılında baraj ve göletlerin doluluk oranı Ocak ayı içerisinde yüzde 100'e ulaşmıştı. 2020 yılında da yağışların fazla olması nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 90'lara çıkmıştı. Gecen yılın aksine bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık korkutuyor.

Barajlarda su sevileri dip seviyelere düşerken, Çamgazi Barajında seviye 2020 yılında boşaltılmadığı için yüzde 30 seviyelerinde kaldı. Baraj göletinde 70-80 metre kadar su seviyesi çekildi. Gecen yıl suyla dolu olan yerlerde şimdi insanlar dolaşıyor.

Yağışların olmaması ve beraberindeki kuraklık en çok çiftçiyi tedirgin ediyor. Yağış olmadığı için gübreleme yapamayan üreticinin çaresiz bekleyişi sürüyor.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçilerin sulama sistemi olarak damlama sulama sistemi kullanmasını isteyerek, "İlimizde kuraklık ciddi manada hat safhaya ulaştı. Bugün biz burada Çamgazi Barajımızın içerisindeyiz. Şuanda suların en az 70-80 metre çekildiğini görüyoruz. Bulunduğumuz noktanın bu mevsimde sular altında olması gerekirken, yağışların olmayışından dolayı ciddi manada su çekilmesi var. Buna bağlı olarak ta çiftçiler ciddi manada tedirgin. Çamgazi Barajı'nın bu ayda yüzde 80 doluluk oranına ulaşması gerekirken, yağmurların olmayışından dolayı şuanda yüzde 30 sevilerine kadar düştü" dedi.

Çiftçi Mahmut Akkoç ise ekinlere yağış olmamasından dolayı gübre atamadıklarını ve göletlerin boşaldığını dile getirdi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Adıyaman, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklığın korkutucu görüntüsü - Son Dakika


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