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Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı - Son Dakika

Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı

31.01.2022 12:22
Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı

Türkiye'de 2021 yılında en az yağış alan ve kuraklıktan en fazla etkilenen Çorum'da, bugüne kadar caddelerden toplanan 2 bin kamyon kar içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'na taşındı.

Türkiye'de 2021 yılında en az yağış alan ve kuraklıktan en fazla etkilenen Çorum'da, bugüne kadar caddelerden toplanan 2 bin kamyon kar içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'na taşındı.

Çorum Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışını içme suyuna dönüştürmek için başlattığı çalışma devam ediyor. Barajlardaki su rezervi kritik düzeyde seyretmeye devam ederken belediye ekipleri kent merkezinde iş makineleri ile topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajına taşımayı sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirde toplanan karları Çomar Barajı'na taşıdıklarını hatırlatarak, "Bir haftadır baraj havzamıza kar taşıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kamyon karı Çomar Barajı havzasına taşıdık. Bu çalışma hummalı şekilde devam ediyor. Bu çalışmamızın suyla ilgili sorunlarımıza da katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi.

"BARAJLARDAKİ SU SEVİYEMİZ YÜZDE 1'İN ATINA DÜŞTÜ"

Türkiye'de geçtiğimiz yıl kuraklıktan en çok etkilenen illerin başında Çorum'un geldiğini hatırlatan Başkan Aşgın, kuraklığın yaşandığı bu süreçte Çomar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştüğüne dikkat çekti.

Başkan Aşgın, "Koçhisar suyunu bağladığımız gün Yenihayat Barajı'ndaki su tamamen bitmişti. Koçhisar projesinin devreye alınması ile birlikte kısa ve orta vadede suyla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Şu anda Çomar Barajı'ndan su almıyoruz ancak buradaki su seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Şu ana kadar Çomar Barajı'na 2 bin kamyon kar taşıdık. Taşıma işlemi devam edecek. Sorunları çözme noktasında gayret ediyoruz. Adeta kardan tepeler oluştu. Güneşle birlikte bu kardan tepeler erimiş olacak. Suyun bereketine yansıyacak. Büyük bir özveriyle çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz karın zahmetine talibiz, ama rahmeti ve bereketi hemşehrilerimizin olacak inşallah" şeklinde konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın/ İHA)

Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı
Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı
Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı
Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı
Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı

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Türkiye, Çorum, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraklığın vurduğu Çorum'da 2 bin kamyon kar baraja taşındı - Son Dakika
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