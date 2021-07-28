Kuraklığın vurduğu Kars'ta çiftçilerin hasat mesaisi başladı - Son Dakika

Kuraklığın vurduğu Kars'ta çiftçilerin hasat mesaisi başladı

KARS - Kuraklığın vurduğu Kars'ta geçimlerini tarımla sağlayan çiftçiler arpa hasadına başladı.

Kuraklığın vurduğu kentte sabah erken saatlerde ektikleri tarlalara gelen çiftçiler, bir taraftan arpalarını biçiyor, diğer taraftan da biçilen arpaları topluyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars'ta çiftçiler, güneş altında tarlarını biçiyor.

"Bu sene kuraklık vurdu"

Çiftçilerin ektiği tohumu kurtarmanın peşinde olduğunu belirten Erdal Aydın, "Bu sene durum biraz kritik, kurak oldu. çiftçi memnun değil. Bu işe devletin el atması lazım. Sigortamı olur, kaskomu olur, bir şeyler yapması lazım. Çiftçiler bu yıl perişan, arpa biçimi normalde çiftçilerin biçerdövere vermesi gerekirken, kendi çabasıyla bir şey kurtarmanın peşinde, durum bu, bu sene kuraklık vurdu. Artık ne olacak bilmiyoruz, millet ektiği tohumu kurtarmanın peşinde, o da yok" dedi.

"Halimiz hal değil!"

Bu yılın çok kötü olduğunu ifade eden İsmail Aydın: "Çok kötü, bu sene kuraklık vurdu, halimiz hal değil. Yani bari hayvanlarımız para etseydi, hayvanlarımızı satacaktık. O da para etmiyor. Bakacağız, bir şekilde çare bulacağız. Zor oluyor ama mecburen yapıyoruz" diye konuştu.

"Allah rızası için bir şey yok"

Boşu boşuna çalıştıklarına dikkat çeken Muhtar Aydın, "Kuraktır, her taraf kurak, hayrı yok, bu sene zarar ettik. Çok zarar ediyoruz. Zor olsa ne yapalım reçberiz mecbur çalışacağız. Boşu boşuna gelip çalışıyoruz. Bir şey yok ki, Allah rızası için bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünde yaşayan çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlarına gelerek arpa biçimi yapıyor. Sıcak havaya aldırış etmeden çalışan çiftçiler, kuraklığın vurduğu tarlarında ektikleri tohumları kurtarmaya çalışıyor. Erken saatlerde başlayan hasad mesaisi gece geç saatlere kadar devam ediyor.