Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika

Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi

03.11.2020 11:27

Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi Eskişehir'de bulunan Musaözü Göleti'nde su seviyesi büyük oranda düştü.

Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Musaözü Göleti'nde su seviyesi büyük oranda düştü. Neredeyse yarısı kuruyan gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'e yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaz aylarında yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle suları çekilen göl, havandan görüntülendi. Susuz arazinin drone görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Musaözü Göleti son görünümüyle tedirgin etti. Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden biri olan göl, eski günlerini mumla arıyor.

Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi
Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi
Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi
Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi

Eskişehir, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak
Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti         
11:24
Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor         
11:03
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı         
10:54
Görüntüler İzmir depreminden! Depreme uykuda yakalanan çocuğunun üzerine kapandı Görüntüler İzmir depreminden! Depreme uykuda yakalanan çocuğunun üzerine kapandı         
10:42
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:28
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 11:36:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Musaözü Göleti'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei