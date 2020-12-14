Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor - Son Dakika

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor

14.12.2020 09:40
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor, System.String[]

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor EDİRNE'de buğday, ayçiçeği ve mısır üreticileri; tarlalarını kuraklığa dayanıklı, kazancı yüksek, kozmetik ve ilaç sanayisinde kilosu 120 euro'ya kadar satılan lavanta ekiyor.

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor

EDİRNE'de buğday, ayçiçeği ve mısır üreticileri; tarlalarını kuraklığa dayanıklı, kazancı yüksek, kozmetik ve ilaç sanayisinde kilosu 120 euro'ya kadar satılan lavanta ekiyor. Ayçiçeği ve buğday ektiği tarlalarını bu yıl lavanta tarlasına dönüştüren Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kurak geçen yılın ardından geçtiğimiz yıl ayçiçeği ektiğim tarlama lavanta ekiyorum. Amacım lavanta ekimini yaparak diğer üreticilere örnek olmak. Lavanta ekimini önümüzdeki yıllarda artırmak" dedi. Türkiye'nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerinin en önemli merkezlerinden olan Trakya'da, son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Üreticiler, ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken, bu sezon çiftçiler, kuraklığa dayanıklı ürünlere yöneliyor. Bazı çiftçiler, ayçiçeği, buğday ve suyu seven mısır tarlalarına; kuraklığa dayanıklı, kazancı yüksek lavanta ekimi yapıyor. Kozmetik ile ilaç sanayisinde kullanılan ve kilosu kalitesine göre 40 ile 120 euro arasında değişen lavanta yağı, kazancıyla çiftçi ve üreticiye alternatif ürün oluyor. BUĞDAY TARLASINA LAVANTA EKTİEdirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklık nedeniyle buğday tarlasına lavanta ekimi yaptığını belirterek, "Lavantayı bölgemizde fazla eken olmadığını söylemek yanlış olmaz, biz de burada öncü olalım, dedik ve ekmeye başladık. Geçen yıl ufak bir alanda deneme ekimi yaptık. Yaptığımız ekim sonrası baktık bitkinin gelişimi güzel ve bu yıl ekim alanını genişletelim, dedik. Geçtiğimiz yıl buğday ektiğimiz tarlamızda bu yıl lavanta ektik. Şu an 23 dönüm civarı lavanta ekimi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl lavanta ekimini daha fazla artıracağız" dedi.Geçen yıl alternatif olarak kanolaya ağırlık verdiklerini bu yıl ise lavantaya döndüklerini kaydeden Arabacı, "Biz kuraklıktan bahsediyoruz, yağış olmadığı taktirde verim kaybı yaşıyoruz. Alternatif ürün arayışı içindeyiz çiftçi olarak. Geçtiğimiz yıllarda kanolaya ağırlık vermiştik, şimdi lavantayla ilgili güzel duyumlarımız oldu. Araştırmalarımızda lavantanın getirisinin iyi olduğunu görüyoruz. Bizim bölgemize hem alternatif ürün ekmek adına hem de Edirne bölgesinde öncülük yaparak çiftçimizin de bu lavantayı görmesi adına bir başlangıç yaptık. Bunu günden güne de artırmayı hedefliyoruz. Lavanta, ektiğiniz çeşit ve çıkardığınız yağın kalitesine göre değişiyor. Müthiş fiyat farklılıkları var. O yüzden henüz çok başındayız. Araştırmalara göre, getirisi güzel ama 3 yıl içinde çok iyi verim alındığını söyleyebiliriz" diye konuştu. 'KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRÜN'Lavantanın kuraklığa dayanıklı bir ürün olduğuna vurgu yapan Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı, "Bu sene kurak gitti ve buğdaydan verim alamadık. Biz de riski bölmek adına çeşitliliği artırmayı düşündük. Lavantada araştırmalarımıza göre, 3'üncü yılını tamamladığında 1 dönümden 6 kilo yağ çıktığını öğrendik. Bu da yağın kalitesine göre, 50 ile 150 euro arasında satıldığını öğrendik. İnşallah önümüzdeki yıl alanı daha çok geliştireceğiz. Birçok şehirden lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için gelenler de oluyor. Burada tesis kurulup ekoturizm amaçlı da düşünüyoruz" diye konuştu. Ayçiçeği ekili tarlasına bu yıl lavanta eken bir başka üretici Nail Arabacı ise "Buğday ile hesap edersek buğdaydan alınanın 10 katından daha fazlası lavantadan kazanılıyor. Buğday ayçiçeği, çeltik, kanola bu sene de lavantayı deniyoruz. Lavanta ektiğimiz bu tarlamızda, küçük bir otel de yaparak burayı turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.TRAKYA'DA 4 BİN DEKARA ÇIKTI

İlk yıl ekiminden fazla ürün vermeyen lavanta, 3 yıl sonra dönümünden 6 kiloya kadar yağ hasat ediliyor. Çalı bitkileri arasında bulunan ve kuraklığı seven lavanta ekimi, kentte 3 yıl önce, Edirne Tarımsal Araştırma Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla yaygınlaştırıldı. Yüksek kazancı ile Edirne'de her geçen yıl ekim alanı artan lavanta tarlaları, hasat öncesi açtığı çiçeklerle bölge illerden fotoğraf çekilmek için gelenlerle ekoturizm yaşanmasını sağlıyor. Edirne'de 3 yıl önce başlayan lavanta ekimi, bu yıl içinde 500 dekarı buldu. Edirne ile birlikte, Trakya'da lavanta ekimin 4 bin dekarı bulduğu belirtildi.


Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor

Lavanta, Buğday, Edirne, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, buğday ve ayçiçeği tarlalarına lavanta ekiliyor - Son Dakika


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