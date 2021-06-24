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Kuraklık arıcıları endişelendiriyor - Son Dakika

Kuraklık arıcıları endişelendiriyor

24.06.2021 11:00
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan kuraklık ve iklim değişiklikleri bal üretimi yapan arıcıları endişelendiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan kuraklık ve iklim değişiklikleri bal üretimi yapan arıcıları endişelendiriyor. Arıcılar rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 60 düşebileceğini söyledi.

Gezgin arıcıların önemli duraklarından biri olan Sivas'ta iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle yaşanan olumsuzluklar arıcıları endişelendiriyor. Özellikle Orta Karadeniz bölgesinden bal üretimi için kente gelen arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi. Kuraklık ve don olayları sebebiyle çiçeklerin yandığını belirten arıcılar üretilen balın kalitesinin de düştüğünü ifade etti. Geçen yıl 12 ton ürün elde eden arıcılar bu yıl rekoltenin yüzde 60 oranında düşebileceğini söyledi.

"Fiyatlar artabilir"

Ordu'da Sivas'a arıcılıkla yapmaya gelen Emine Tomakil bal fiyatlarında artış olabileceğini belirterek, "Eşim kırk senedir bu işi yapıyor. Ben yeni geldim 5-6 senedir yapıyorum. Zor ama eşime yardımcı oluyorum, evde dursam ne yapacağım. Hastayım diye beni tek bırakmıyor. Bu işi seviyorum onlar kovanlardan korkar ben açıp bakarım tek tek. Geçen sene 10-12 ton bal olmuştu bu sene 7-8 ton olursa ne güzel olur. Bu sene fiyatlar henüz belli değil ama bal olmadığı için biraz artış olur diyorlar. Kriz ve pandemi dolayısıyla da hiç olmaya da bilir diyorlar şuanda belli olmadı henüz. Bir çıta balı biz toptan verdiklerimize kilosunu 15-18 lira arasında verdik. Genelde sattığımızda 25-30'dan verdik. Bu senede aynı fiyatlara gider çok alıcı olmaz herhalde. Ama bide bu sene bal az olduğu için arayan olur diyorlar" dedi.

"Rekoltem yarının altına düşer"

Halit Tomakil ise arıların veriminin yüzde 60 oranında düşüş olduğunu söyleyerek, "Bu sene doğanın dengesi bozuk olduğundan bal verimi de düşük. Arılar ilerlemiyor rekolte yarının altına düşer bu sene. Ben kendi adıma söylüyorum. Arkadaşlar ne durumda hepsi aynı şekilde mi bilmiyorum ama benim kendi rekoltem yarının altına düşer. Geçen sene 11 buçuk 12 ton civarında bal yaptım bu sene 5 ton yapabilirsek eyvallah. Kendi arılarıma baktığım zaman yüzde 60 düşüş var, yüzde 40 verim anca olur bana göre. Bu işi yapan başka arkadaşlarda aynı şeyleri dile getiriyorlar. Ama üretim az olunca fiyat yükselir diye umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Arı ölümleri çok oldu"

Bu yıl arı ölümlerinin de çok olduğunu kaydeden Tomakil, "Arının son güzde çok uçması, kışın sıcak geçmesi arıların ölümüne neden oldu. Kolonilerin zayıflamasına neden oldu o yüzden düşük koloni ile çıktık. Çok verimli bir bahar geçiremedik. Ama bal mevsiminde ters yellerin esmesi bal verimini devamlı düşürüyor. Çiçeğin olmaması balın kalitesini etkiler verimi düşürür. Çiçek florası ne kadar zengin olursa bal o kadar kaliteli olur. Çoğu çiçek kırağıdan dolayı yandığı için tek düze olur. Balda önemli olan çiçeğin çeşitliliği o yüzden bu sene biraz çiçek açısından düşük olur" diye konuştu. - SİVAS

Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor
Kuraklık arıcıları endişelendiriyor

Karadeniz, Türkiye, Sivas, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık arıcıları endişelendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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