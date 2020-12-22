'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı' - Son Dakika

'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'

22.12.2020 08:31
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı', System.String[]

OSMANİYE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, havaların kurak gitmesi dolayısıyla bal üretiminde düşüş yaşandığını belirterek, "Normal şartlarda bölgemizde bin- bin 500 ton civarında bal üretimi yapılırken, bu oran kuraklık nedeniyle yüzde 30-40 kayba neden oldu" dedi.

OSMANİYE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, havaların kurak gitmesi dolayısıyla bal üretiminde düşüş yaşandığını belirterek, "Normal şartlarda bölgemizde bin- bin 500 ton civarında bal üretimi yapılırken, bu oran kuraklık nedeniyle yüzde 30-40 kayba neden oldu" dedi.

Havaların mevsim normallerinde gitmesi durumunda arının çok daha verimli olduğuna dikkat çeken Başkan Gaffaroğlu, "Hatta sadece arı değil, hayvancılık yapan üretici, ekin eken çiftçilerimiz de daha randımanlı bir dönem geçiriyorlar. Arılarda özellikle mevsimsel olarak belirli dönemlerde salkım oluşturması gerekiyor. Yani arının uzun yaşaması için dinlenmesi lazım. Arı kovandan çok çıktığı zaman 20 ile 40 gün arasında bir ömrü var. Kış aylarında biz 8 ay olarak değerlendiriyoruz bunu ama bölgemizde 8 ayı bırakın kışı hiç bulamıyoruz. Bu tip mevsimsel olumsuzluklar arıcılarımızı etkilemektedir. Kurak geçen bu dönemlerde arılar kovandan dışarı çıkıyor, güç kaybediyor. Çıktığı zaman yemeye daha fazla ihtiyacı oluyor, dışarıda bir şey bulamıyor ve bu seferde içerideki balı tüketiyor" dedi.

Bu mevsimde arıların yavrulama yaptığında bal oranının sürekli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gaffaroğlu, bu dönemde tüketimin çok fazla olacağı için bal oranının düşebileceğini, dışardan beslemenin yapılması gerektiğini söyledi. Osmaniye il sınırları içerisinde birliğe aktif olarak kayıtlı 600 arıcının olduğunu ifade eden Emin Gaffaroğlu, şöyle konuştu: "Bölgemizde ortalama bin- bin 500 ton civarında bal üretimi yaptığımızı düşünüyoruz. Çukurova arıcısı şeker kullanmadığı için organik ballar üretmektedir. Ama, mevsimsel olumsuzluklar, havaların kurak gitmesi arıcıların üretimini çok büyük miktarda düşürmüştür. Yüzde 30-40 oranda bir üretim kaybı oluşmuş durumda ve şu anda 600-700 ton üretim elde edildi. Şu anda arıcılarımız arılardan yeterli anlamda randıman alamamaktalar. Ayrıca mevsimsel anormallikler arılarda güç kaybına neden olmakta, kayıplar oluşmaktadır."

Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise kurak geçen kış aylarında, yağış olmaması sebebiyle ve bununla birlikte arı paraziti olarak bilinen 'varroa' nedeniyle arı kayıplarını daha da arttırdığını söyledi. Bu dönemde arıcıların özellikle 'varroa' ilaçlamasına dikkat etmelerini isteyen Akın, "Osmaniye Arıcılar Birliği ile beraber bilgilendirme amaçlı, Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Belediyesi ile beraber koordineli videolar çekeceğiz ve arıcılarımızla paylaşacağız. Şu dönemde en önemli mücadele ise 'varroa' mücadelesidir" diye konuştu.


'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'

Arı Yetiştiricileri Birliği, Çukurova, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı' - Son Dakika


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