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Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu - Son Dakika

Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu

14.06.2021 11:51
Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu, System.String[]

Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu buğday hasadında umduğunu bulamadı.

Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu buğday hasadında umduğunu bulamadı. Geçen yıl dönüm başı 500 kilogram ürün alan çiftçiler bu yıl kuraklık nedeniyle dönüm başı 100 kilogram almanın üzüntüsünü yaşadı.

Siirtli çiftçilerin büyük emekler harcayarak ektikleri buğdaydan istedikleri rekolteyi alamamaları üreticileri zor durumda bıraktı. Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşandığını belirten çiftçilerden Kasım Alpnar, rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı emeklerinin heba olduğunu dile getirdi. Alpnar, "Kurtalan Konakpınar köyü muhtarıyım. Dededen çiftçiyim. Bu sene kuraklık nedeniyle hiç verim alamadık. Her sene 400 ile 500 kilogram dönüm başı verim veriyordu bu sene dönüm başı 100 kilogram veriyor. Başakların içi boş, tane yok içinde" dedi. - SİİRT

Buğday, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık ekmeklik buğdayı vurdu - Son Dakika Ekonomi


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