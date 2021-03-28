- Kuraklık endişesi yaşayan kiraz üreticilerinin yüzü son yağışlarla güldü

KONYA - Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kış aylarında beklenen yağışın olmaması ve önceki yıllar ortalamasının altında kalması nedeniyle endişelenen çiftçiler, Mart ayı sonunda yağan yağmur ve kar ile umutlarını artırdı. Ürettiği kirazları Rusya, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ederek geçimini sağlayan çiftçiler, yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışların yeni sezona bereket getirmesini diledi.

Kiraz üreticisi Mehmet Çelik yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan birçok insanın tek geçim kaynağının kirazcılık olduğunu söyledi. Haftalar boyu pencereden kar yağışı olup olmadığını gözlediğini belirten Çelik, "Bu bölgenin geçim kaynağı kiraz. Kar yağmadı bu sene kuraklık olacak diye çok korktuk. Az az olsa da biraz umutlandık ama son bir hafta içinde yağan kar bizi çok umutlandırdı. Allah'a şükür kar yağışı çok güzel oldu. Göletlerimiz doldu. Normalde Ocak, Şubat ve Mart aylarında metrelerce kar yağardı. 2-3 metreyi bulurdu ama bu sene toplasan yaklaşık 1 metre civarında yağdı. Ağaçlarımız çiçek açıyordu, üşüyecek diye korktuk ama Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. İnşallah daha güzel daha verimli bir yıl geçer" diye konuştu.