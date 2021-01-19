Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü - Son Dakika

Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü

19.01.2021 11:43
Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü, System.String[]

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlarla baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesinin artması; buğday, arpa ve kanola gibi bitkileri canlandırdı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlarla baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesinin artması; buğday, arpa ve kanola gibi bitkileri canlandırdı.

Sonbaharda yağışın uzun yıllar ortalamasının altına düşmesiyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur ve kar yağışının ardından rahatladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Uzun kuraklık döneminin ardından yağmur ve kar yağışının buğday, arpa ve kanola bitkilerine iyi geldiğini belirten Arabacı, "Çok faydalı ve zamanında yağışlar oldu. Kuruyan toprak suyla buluştu. Baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesi arttı. İnşallah yağışlar bu şekilde devam eder, bol ve bereketli bir dönem geçiririz." dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağışların çiftçiye yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Yeni yılın ilk döneminde metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü, bu yağışlarla çiftçinin endişesinin azaldığını anlatan Şaylan, "Bitkilerde kuraklık yoktu ama önümüzdeki yaz için büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Çünkü ayçiçeği ve mısırı sulamamız gerekiyor. Bugünlerde ise hava sıfırın altında. Bizim için güzel hava bu. Bitkinin bu mevsimde fazla büyümemesi için soğuk önemli. Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında yağışlar bu şekilde devam ederse bizi güzel bir yıl bekliyor." diye konuştu.

"Suyu gereğinden fazla kullanıyoruz"

Şaylan, bir süre önce kuruma noktasına gelen barajların son yağışlarla dolmaya başladığını dile getirdi.

Yağışın sürmesini temenni eden Şaylan, "Bu seviyedeki baraj suyu ile sulama yapamayız. Biz genellikle açık kanaldan gelen sularla vahşi sulama yapıyoruz. Bizde de kabahat var. Suyu gereğinden fazla kullanıyoruz. Fakat kapalı şebekeye geçersek şimdi 100 dönüm yer suladığımız suyla kapalı şebekede 300-400 dönüm yer sulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise son zamanlarda etkili olan yağışlarla derelerin yine gür akmaya başladığını anlattı.

Kanola ya da buğdayda sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Saygı, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı erken ekim yapan çiftçilerimizin buğdayının yaklaşık yüzde 5'inde sinek oldu ama kar bunları temizledi. Şu an yağışlarımız yeterli. Türkiye geneli kurak ama Trakya olarak yağışla ilgili özellikle buğdayda sıkıntı yok. Bize esas nisan-mayıs gibi yağış lazım. O arada da bir yağış olursa geçen yılki gibi iyi bir hasat dönemi yaşarız." değerlendirmesini yaptı.

Trakya Bölgesi, Buğday, Baraj, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi         
10:55
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:17:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei