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KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU - Son Dakika

KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU

24.08.2021 11:02

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur'da üreticiler hasada başladı.

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur'da üreticiler hasada başladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30'a varan kayıp yaşanırken, üreticilerin yüzde 70'i ise fasulyeyi bırakıp mısıra yöneldi. Bununla birlikte geçen yıl 2,5-3 lira olan fasulyenin kilosunun 5,50- 8,50 liraya kadar çıkması üreticiyi memnun etti.

Merkeze bağlı İnsuyu bölgesinde 1990 yılında yaklaşık bin dekar arazide başlayan fasulye üretimi, son yıllarda 15 bin dekara kadar ulaştı. Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı bölgede temmuz ayı başında hasat başladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30'a varan kayıp yaşanırken, üreticilerin yüzde 70'i ise fasulyeyi bırakıp mısıra yöneldi. Bununla birlikte geçen yıl 2,5- 3 lira olan fasulyenin kilosunun 5,50- 8,50 liraya kadar çıkması üreticiyi memnun etti.

'FASULYE EKİLEN ARAZİ DE GEÇEN YILA GÖRE AZ'

Çatağıl köyünde 1990 yılından bu yana fasulye üretimi yaptığını anlatan Ümmet Yeşilyurt (50), Bu yıl kuraklık nedeniyle verimde yüzde 30'a yakın azalma var. Buna bağlı olarak bu bölgede hayvancılık da var. Çiftçilerimizin çoğu mısır ve yoncaya yöneldi. Bu yıl fasulye ekilen arazi de geçen yıla göre az. Fiyatlar geçen yıla göre biraz arttı. Girdi maliyetlerimiz de artmasına rağmen geçen yıl 2,5- 3 liraydı, bu yıl 5,50 liradan 8,50 liraya kadar çıktı. Fiyatlardan memnunuz dedi.

'KURAKLIK NEDENİYLE VERİM KAYBI VAR'

Üretici Ziya Sağlık (47), Bu yıl hava kurak gittiğinden dolayı mahsul az, verim düşük ama şu an fiyatlardan memnunuz. 6 lira ile 8 lira arasında gidiyor. Geçen yıla göre kuraklık nedeniyle verim kaybı var diye konuştu.

'YÜZDE 70'E YAKIN FASULYE ÜRETİMİNDEN VAZGEÇME OLDU'

Bölgedeki çiftçilere yaklaşık 30 yıldır zirai danışmanlık yapan ziraat yüksek mühendisi İbrahim Demir de şöyle konuştu

Mesleğim icabı bu bölgedeki fasulye üretimini yakından takip ediyoruz. Bu yıl çok ekstrem bir yıl. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık baş gösterdi. Çiftçilerimizi etkiledi. Bölgede hayvancılık da yapılmakta. Bu yıl hayvanların yem bitkisi korkusundan dolayı silajlık mısıra yöneldi çiftçiler. Geçen yıla göre kıyaslandığında yaklaşık yüzde 30 civarında verim kaybı, yüzde 70'e yakın da fasulye üretiminden vazgeçme oldu. Üretim az olunca fiyatlar arttı. Geçen yıl fiyatlar 2,60 lirayken bu yıl yaklaşık 7 lira ortalama fiyat. 8,50 liraya kadar çıktığı da oldu. Maliyet artışlarına rağmen çiftçi bu fiyattan memnun. Özellikle gübre fiyatı, ilaç, mazot, işçilik ücretleri artmasına rağmen oluşan fiyat çiftçiyi memnun etti. Halen daha fasulye eken çiftçiler var. Bölge çiftçisi üretken, çalışkan.

KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU
KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU

Türkiye, Burdur, İnsuyu, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURAKLIK FASULYE ÜRETİMİNİ DE VURDU - Son Dakika


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