Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu - Son Dakika

Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu

12.01.2021 10:52

Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçları için sulama sistemi kuruldu Gaziantep'te fıstık yetiştiren çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama sistemi ile ağaçları sulayarak önlem alıyor.

Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu

Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçları için sulama sistemi kuruldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te fıstık yetiştiren çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama sistemi ile ağaçları sulayarak önlem alıyor.

Türkiye genelinde, iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok bölgede farklı seviyelerde yaşanan bu durum, Gaziantep'te fıstık üreticilerini kara kara düşündürüyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle Türkiye genelinde kurak geçen bir dönemden yaşanırken kuraklığın en çok yaşandığı bölge olan Güneydoğu'da fıstık ağaçları da kurumaya başladı. Bu güne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine çiftçiler, sulama sistemi kurarak kuraklığın etkisini azaltmaya çalışıyor.

"40 yıldır çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim"

Çiftçi Lütfü Şimşek yağışın yağması gereken dönemin kurak geçtiğini belirterek, "40 senedir çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim. Kurak geçtiği için kuyulardan fıskiye ile ağaçları suluyoruz. Çünkü fıstık ağaçlarının bu aylarda suya ihtiyacı var onun için suluyoruz. Yoksa verim alamayız. İnşallah bu aylarda yağış düşer. Bu ağaçlar 2 sene böyle devam ederse kurur. Hala vaktimiz var. inşallah bu iki ay yağışlı geçer" diye konuştu.

Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu
Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu
Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu
Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu

Gaziantep, Güneydoğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu - Son Dakika


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