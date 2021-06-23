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Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü - Son Dakika

Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü

23.06.2021 10:31

Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini etkileyen kuraklık, Elazığ'da arpa gibi hasadı başlayan buğdayı da vurdu.

Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü

ELAZIĞ - Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini etkileyen kuraklık, Elazığ'da arpa gibi hasadı başlayan buğdayı da vurdu. Mevsim şartları ve kuraklıktan dolayı verim hem üründe hem de samanda yüzde 50 ile 70 arasında düşüşe neden oldu.

Elazığ'da arpa ve buğday olmak üzere yaklaşık 1 milyon dekar alana ekim yapıldı. Arpa hasadı biterken buğday hasadı ise 3 gün önce başladı. Bu kapsamda bir yıllık emeklerini almak isteyen çiftçiler yaz sıcağı altında yoğun mesaiye geçti. Fakat bu sene bahar yağışlarının olmaması ve yılın kurak geçmesinden dolayı arpada olduğu gibi buğdayda da rekoltede yüzde 70'lere yakın düştü. Son 10 yılın en kurak yılını yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, sulama yapmalarına rağmen istenilen verimi alamadıklarını aktardı.

" Son 10 yılın en kötü kuraklığı"

Buğday hasadının başladığını belirten Nizamettin Tokiz, "Bu yıl su vermemize rağmen, yüzde 70'e yakında bir rekolte kaybı var. Bunun yanı sıra bu susuzluk, ürünün tane kalitesini de etkiliyor. Geçen sene aynı ebattaki bir tarladan 15 römork saman alınıyorsa bu yıl 7 römorka kadar düştü. Geçen sene 50 ton buğday vardı. Bu yıl çok azaldı. Geçmiş yıllara göre kıyaslarsak son 10 yılın en büyük ve kötü kuraklığını yaşıyoruz" dedi.

100 dönüm buğday ektiğini aktaran Ali Rıza Tokiz ise "Bu sene kuraklıktan dolayı sulama yaptım ve 15 bin lire elektrik parası verdim. Geçen sene 35 ton buğday aldım. Bu sene 12 ton buğday alamam. O da sulama yapmama rağmen. Su vermesem onu da alamazdım. 35 yıldır bu köydeyim. En kurak yıl bu yıldır" diye konuştu.

"Yüzde 70'e yakın kayıp var"

Biçerdöver işletmecisi Serkan Cankara ise "Bu sene kuraklıktan dolayı ekinlerimiz olmadı. Yüzde 70'e yakında bir kaybımız var. Biz Elazığ bölgesine çoğu yerleri geziyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı çok kaybımız var. Ovamızın su isteği var. Toplulaştırmanın yapılmasını istiyoruz. Çiftçiye gereken desteğin verilmesini istiyoruz. Bu kuraklığın önüne geçilmesi için sulamanın gelmesi gerekiyor. 12 yıldır biçer döver işletiyorum. Son yılların en kötü yıllarını yaşıyoruz. Bu yıl kaybımız çok fazla. Tanelerimiz her yıla göre çok çok ufak. O yüzden tonaj kaybı var. Çiftçi bu yıl mağdur. Taneye bağlı olarak samanda az. Bu sene kuraklık baya çiftçimizi etkiledi" şeklinde konuştu.

Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü
Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü

Güneydoğu Anadolu, Elazığ, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık, hasadı başlayan buğdayı da vurdu rekolte yüzde 70'lere kadar düştü - Son Dakika Ekonomi


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