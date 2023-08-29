Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi - Son Dakika

Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi

Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi
Son Güncelleme: 29.08.2023 15:22

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Koşuyolu mahallesinde bulunan Cenab Şahabettin kavşağında saatlerdir akan su sokakları göle çevirirken yetkililerden bir çözüm gelmedi. Kuraklık çanlarının çaldığı metropoldeki bu manzara vatandaşın tepkisini çekti.

Kadıköy ilçesi Koşuyolu mahallesine bağlı Cenab Şahabettin sokak çevresinde sabah işe giden vatandaşlar üzücü manzarayla karşılaştı. Nereden geldiği bilinmeyen su sokalarda dere olup aktı. Şu saate kadar konuya kimse çözüm bulmadı.

SU SAATLERDİR AKIYOR

Üst sokakta neyden kaynaklandığı bilinmeyen su taşkını sokağı deyim yerindeyse göle çevirdi. Akan suyun akıbeti bilinmezken, saatlerdir ne Kadıköy Belediyesi'nden ne de İSKİ'den bir yetkili konuyla ilgilenmedi.

Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir akan su koca sokağı adeta göle çevirdi

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Çevredeki sakinler akan suyun kanalizasyon patlamasından kaynaklandığını öne sürürken bazıları su borusu arızasından kaynaklı olduğunu söyledi. Barajlardan suların çekildiği ve susuzluk sıkıntısının yaşandığı bir dönemde meydana gelen hadise ve yetkililerin konuya duyarsız kalması vatandaşın tepkisini çekti.

Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir akan su koca sokağı adeta göle çevirdi
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi - Son Dakika
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