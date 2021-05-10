Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı - Son Dakika

Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı

10.05.2021 10:54

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kurak geçen bir sezonun ardından ilk buğday hasadı yaklaşık bir ay erken başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kurak geçen bir sezonun ardından ilk buğday hasadı yaklaşık bir ay erken başladı. 30 dönümden 2 ton ürün alabilen çiftçi mahsulün kilogramını 2 lira 30 kuruştan liradan sattı. Aynı araziden geçtiğimiz yıl 12 ton ürün alınmıştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen hububat merkezlerinden biri olan Mardin ovasında buğday hasadına kuraklık gölgesinde başlandı. Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürg köyünde İsmail Didim 30 dönümde 2 ton buğday elde etti. Geçen yıl aynı tarladan 12 ton ürün elde edilirken, kuraklık nedeni ile bu oran 2 tona geriledi. Çiftçi Didin, mahsulünü Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde müzayede yapılmadığı için ambar başında sattı. Ürün, ilk mahsul olduğu için kilogramı 2 lira 30 kuruşa alıcı buldu.

30 dönümden 2 ton ürün elde etti

Ekilen buğdayın tohumunu bile çıkarmadığını ifade eden Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Bu sene ilk buğday hasadı bugün yapıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürg köyünde İsmail Didin tarafından 30 dönümde kasım ayında buğdayı ekmişti. 2 ton civarı geldi. Bu 30 dönüme ektiği tohum bile değildir. Fiyatı da normalde değerine göre kurak alanda ekilen buğday 2 bin ile 2 bin 150 lira arası bir fiyat değeri vardır. Fakat ilk mahsul olması itibariyle biz her sene ilk çiftçimize katkı olsun diye sembolik bir fiyat veriyoruz. Tüccarımız İzzettin Denktaş, 2 bin 300 lira fiyat yazdı. Biz pazarlık etmiyoruz. Daima çiftçilerimizin gönlü hoş olsun diye ilk mahsule fiyat yüksek yazıyoruz. Şuanda piyasanın fiyatı bu değildir" dedi.

Mardin'de sezonun ilk mahsul buğdayını üreten çiftçi İsmail Didin, "Kasım ayında ektiğim 30 dönümlük buğdayımı mayıs ayında biçmiş oldum. Yaklaşık 2 ton verim aldım. Bu yıl kurak geçti. En büyük temennim seneye inşallah yağmur yağmasını diliyoruz" diye konuştu.

Bölgede büyük verim kaybı yaşayan çiftçilerin tek ümidi şimdi de sulu arazilerde. - MARDİN

Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı
Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı
Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı
Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı

Kızıltepe, Çiftçi, Mardin, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı - Son Dakika Ekonomi


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