Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu - Son Dakika

Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu

25.01.2021 13:03

Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu Beyaz altının dikimi kuraklık endişesi ile 1 ay önce başladı Üreticisinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı unvanına sahip Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının...

Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu

Beyaz altının dikimi kuraklık endişesi ile 1 ay önce başladı

KASTAMONU - Üreticisinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı unvanına sahip Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının dikimi bu yıl kuraklık korkusu nedeniyle 1 ay erken başladı. Üreticiler, özel izinle getirdikleri işçilerle sarımsak dikimine başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü 'beyaz altın' olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağının dikimine erken başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'lik kısmının karşılandığı Taşköprü'de sarımsaklar bu yıl erken toprakla buluştu. Geçtiğimiz yıl 35 bin ton civarında sarımsak hasadı yapan çiftçiler, bu yıl havaların kurak geçmesinden dolayı rekoltenin düşmesinden endişe ediyor. Taşköprü'de 4 bin ailenin geçim kaynağı olan dünyaca ün yapan Taşköprü sarımsağı, her yıl Şubat ayının 20'sinde dikimine başlanıyordu. Kurak geçen mevsimin ardından çiftçiler, geçtiğimiz hafta kar yağışının yağmasıyla birlikte kuraklık korkusu endişesiyle Ocak ayında sarımsağın dikimine başladı. Sarımsak üreticileri, sarımsak dikimi için tarlalarını traktörlerle sürerek dikime hazırlarken bazı çiftçilerde valilikten aldıkları özel izinle getirdikleri işçilerle tarlada sarımsak dikimine başladı.

"Şubat ayında diktiğimiz sarımsağı, kuraklık korkusu nedeniyle bu yıl erken başladık"

Taşköprü'nün Çetmi köyünde sarımsak üretimiyle uğraşan çiftçi Süleyman Atasoy, "Yaklaşık 35 yıldır sarımsak üretimi yapıyorum. Bu yıl kuraklık olduğu için erken sarımsağı dikmek zorunda kaldık toprağın tavı olmadığı için. Aşağı yukarı 8 aydır yağmur yağmadı. Bu yıl ayrıca kar da yağmadı. Mecbur kaldık, az bir kar yağdı bizde hemen tavı ile sarımsakları dikiyoruz. Eğer toprağın tavı olmazsa sarımsak çimlenmiyor, çimlenmediği zamanda kurtlanma yapıyor. Tarladan çıkar gider. Bu yüzden takip etmek gerekiyor, zahmetli bir iş. Normalde biz, bu sarımsağın dikimine Şubat ayının 15'i, 20'si gibi başlamamız gerekiyordu. Mart'ın 15'ine kadar dikmemiz gerekiyordu. Fakat bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hemen dikmek zorunda kaldık. Birde köyün alt tarafından geçen bir kanal var. O kanaldan suyu DSİ bırakıyor, DSİ'de bizlere bu yıl sulamayı sıkıntılı diyor. Sarımsakları sulayabilsek bizlere yeter diye düşünüyoruz. Pancara veya mısıra su yetmeyecek gibi, korkuyoruz bizde yağmur yağmazsa. Bizlerde bu yüzden mecbur kaldık erken sarımsağı dikmeye" dedi.

"07.00'den başlıyoruz akşam saat 18.00'e kadar tarladayız"

Sabahın erken saatlerinde başladıkları dikime akşam saatlerine kadar devam ettiklerini belirten Atasoy, "Bu çok zahmetli bir iş, masraflı bir iş ama bırakamıyoruz da. Her yıl yapıyoruz. Allah herkesin işini rast getirsin. Sabahları biraz soğuk oluyor. İşçilerimizi sağ olsun valiliğimizin izniyle tarlaya getiriyoruz. Sabah 07.00'den başlıyoruz akşam saat 18.00'e kadar tarladayız. Sarımsağım maliyeti yüksek, vatandaşın pahalı dememesi lazım. Bize yüksek maliyeti oluyor" diye konuştu.

"Havalar kurak geçiyor, bu yüzden toprak tavında iken Ocak ayında dikimine başladık"

Yaklaşık 60 yıldır sarımsak tarlalarında çalıştığını söyleyen çiftçi Melahat Yüksel ise, "Normalde her yıl Şubat ayının 20'sinde dikime başlıyorduk. Bu yıl Mart ayına kadar sarımsak dikeceğiz. Bunun eziyeti çok, tek tek toprağa çivilerle dikiyoruz. Kurakta havalar giderse zahmetimiz daha çok olacak. Verdiğimiz emeği alamıyoruz. 50 bin lira, 100 bin lira toprağa gömüyoruz ama karşılığını alamıyoruz. İlaçlarımız, tozlarımızın fiyatları yüksek. Çok zahmet veriyoruz, bu yüzden fiyatların yükselmesini istiyoruz. Sabahları toprak buzlu oluyor, o yüzden elimizde çivilerle dikim yapıyoruz. Biz, kilosu 30 lira dediğimiz zaman fiyatına çok diyorlar. Bundan aracılar daha çok kar ediyor. Biz, pazarda 20 liradan satıyoruz ama İstanbul, Ankara gibi yerlerde 50-60 liradan satılıyor. Aracılar bu parayı alana kadar taban fiyatını bizlerin alması gerekiyor. Bu eziyete karşı çiftçilerin bu fiyatı alması gerekiyor" diye konuştu.

"15 Temmuz'dan önce satılan sarımsak, Taşköprü'nün değil"

Hasattan önce pazara giren sarımsakların Taşköprü'de üretilmediğini söyleyen İzzet Sarı da, "İnternette sık sık görüyoruz nasıl başladı, nasıl gidiyor diye. Coğrafi İşaretli Taşköprü Sarımsağı, tek tek dişlenerek şimdi toprağa dikiliyor. Tüketiciler, sarımsağın daha irisi daha büyüğü olsun istiyor. Taşköprü sarımsağının en büyük özelliği bir dişini ağzınıza aldığınız zaman gözünüzden yaş gelmiyorsa Taşköprü'nün sarımsağı değildir. Yine tüketicilerin dikkat etmesi gereken diğer bir konu daha 15 Temmuz'dan önce pazarda sarımsak satılıyorsa bilin ki bu Taşköprü'nün sarımsağı değildir" dedi.

Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu
Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu
Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu
Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu

Kastamonu, Türkiye, Ocak, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu "Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı "Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm         
11:25
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı         
00:42
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 13:34:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklık korkusu nedeniyle Taşköprü sarımsağı bu yıl toprakla erken buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei