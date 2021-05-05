KURAKLIK LEYLEKLERİ DE ETKİLEDİ; YAVRU SAYILARINDA BEKLENİLEN ORANA ULAŞILMAMA TEHLİKESİ BAŞLADI - Son Dakika

DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'nin en büyük kolonileri arasından yer alan Diyarbakır-Bismil karayolu kenarındaki elektrik direklerinde konaklayan leyleklerin büyük çoğunluğunun yavrularını dünyaya getirdiklerini belirterek, "Bu sene de maalesef kurak geçiyor. Yiyecek az olduğu için en güçlü olan yavru hayatta kalıyor. Ondan dolayı yavru sayılarında istenen sayıya ulaşamayabiliriz. Umarım öyle olmaz ama kuraklığın olduğu dönemde beklentimiz yavru sayılarının azlığı yönünde" dedi.

Afrika'dan göç edip, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde yaklaşık 50 kilometrelik yol boyunca 200 metre aralıklarla bulunan yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklere yuva kuran leyleklerin büyük çoğunluğu yavrularını dünyaya getirdi. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren ve çiftçilerin korkulu rüyası olan kuraklık, leylekleri de tehdit ediyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, leyleklerin tabiatı, iklimi anlamak için bir araç olduğunu belirterek, kuraklığın özellikle yeni dünyaya gelen leylek yavrularını tehdit ettiğini söyledi.

'YİYECEK AZ OLDUĞU İÇİN GÜÇLÜ OLAN YAVRU HAYATTA KALIYOR'

Koloninin Dicle Nehri'ne yakın olması nedeniyle yuva kurmak için en uygun yerlerden olduğunu ve yeni yuvaların da yapıldığını anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Bismil kolonisi büyük bir koloni ve bazı leylekler kuluçkayı daha da devam ettiriyor. Bazı yuvalarda muhtemelen yavruların ilk günlerini görüyoruz. Leyleklerde yavru bakımı yaklaşık 2 ay sürüyor. Yani mayıs, haziran boyunca yavrularını büyütecekler. Bu bakımdan bu koloni çok şanslı. Dicle Nehri'ne çok yakın, yiyecek bulunduğu için yuvalarda 4-5 yavru bulunabiliyor. Diğer yerlerde bu kadar sayıya ulaşamıyorlar. Nedeni yavrularda ölüm gerçekleşmesi. Yiyecek az olduğu için en güçlü olan yavru hayatta kalıyor. Bizim yavrularımız yiyeceğin bolluğu dolayısıyla 5 yavruya kadar yaşayabiliyorlar" diye konuştu.

'YAVRU SAYILARINDA İSTENEN ORANA ULAŞAMAYABİLİRİZ'

Bismil karayolundaki koloninin diğer leylek kolonilerinden farklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"Yuvadan ayrılmayı haziran sonuna doğru bekliyoruz. Ondan sonra 1-2 ay bu bölgede hem yavrular hem de büyükler toplu hale gelecekler ve göç öncesi vücutta yağ miktarını artırmak için beslenecekler. Bol miktarda yağ almaları lazım ki 5-6 bin kilometre yolu kat edebilsinler. Şuanda 50 yuvamız aktif. Bazıları daha yeni kuruluyor. O da çok ilginç; demek ki en uygun yerler burası. Yeni yuvalar da var. Bu sene de maalesef kurak geçiyor. Ondan dolayı yavru sayılarında istenen sayıya ulaşamayabiliriz. Umarım öyle olmaz ama kuraklığın olduğu dönemde beklentimiz yavru sayılarının azlığı yönünde."