Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

21.03.2022 17:20
Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki kuraklık nedeniyle 3,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki kuraklık nedeniyle 3,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, basına yaptığı açıklamada ülkede gıda krizinin büyüdüğünü söyledi.

Matiang, ülkede 3,1 milyon kişinin kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, önlem alınmaması durumunda bu sayının 3,5 milyona yükselebileceğini belirtti.

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla boğuşan Kenya'da, yağmur mevsimindeki yetersiz yağış nedeniyle gıda krizi büyüyor.

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Süleyman Soylu, Afrika, Kenya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika


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