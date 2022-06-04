Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor

04.06.2022 13:13
Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, kuru tarımın yapıldığı bazı bölgelerde kuraklık nedeniyle gelişmediği için makinenin biçemediği mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, kuru tarımın yapıldığı bazı bölgelerde kuraklık nedeniyle gelişmediği için makinenin biçemediği mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor.

Kentte, şubat, mart ve nisan ayında yağışların düzensiz olması nedeniyle özellikle kuru tarımın yapıldığı bazı bölgelerde ürünler zayıf kaldı.

Yağış düzensizliği nedeniyle gelişmeyen ve makinenin biçemediği mercimek, tarlada kadın tarım işçileri tarafından elle toplanıyor.

"Akşama kadar güneşin altındayız"

Merkez Karaköprü ilçesinin Beyazkuyu Mahallesi'nde mercimek hasadında çalışan Fatma Demir, AA muhabirine, hasat için sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyledi.

Hayat şartlarının zor olduğunu anlatan Demir, "Arkadaşlarla her gün sabah 7'de tarlada oluyoruz. Akşam 6'ya doğru işi bırakıyoruz. Tarladaki mercimeği traktör biçmediği için elle topluyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz. Sıcak hava yaptığımız işi daha da zorlaştırıyor. Tarlada 40 derece altında çalıştıktan sonra eve gidip çocuklarımıza bakıyoruz. Günlük 100 liraya yakın kazanıyoruz. Kazandığımızı da evimiz için harcıyoruz." dedi.

Tarım işçisi Emine Dağlar ise para kazanmak için bunaltıcı havaya rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Tarlada çalışmak çok zor. İmkanlarımız kısıtlı. Tarlada çalıştıktan sonra eve gidip ev işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Erkeklerin yapmadığını kadınlar yapıyor"

Üretici İbrahim Ovalı da sulama imkanı olmayan bölgelerde ürünlerin gelişmediğini ifade ederek, biçer veya tarımsal ekipmanların biçemediği ürünleri elle toplamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl istedikleri verimi alamadıklarını anlatan Ovalı, şunları kaydetti:

"Erkeklerin yapmadığını kadınlar yapıyor. Kadınlar, sabah 7'de başlayıp akşam 6'ya kadar çalışıyorlar. Birkaç gün öncesine kadar da havalar serin gidiyordu. Sıcaklıklar aniden bastırdı. Geçen yıl bu zamanlar bu kadar sıcak değildi. Kadınlar 40 derece sıcaklığın altında çalışıyor. Sıcaklıklar artınca insanların çalışması daha zorlaşıyor. Vücutta çok sıvı kaybı yaşanıyor. Bizler de tarlada çalışanlar için su tankerini getirdik. İmkanlarımız kısıtlı tarlada buzdolabı veya buz da yok. İşçiler imkanları çerçevesinde getirdiğimiz suyu içiyorlar."

YORUMLAR
500
Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgası; 3'ü polis 14 yaralı (2) Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgası; 3'ü polis 14 yaralı (2)
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement