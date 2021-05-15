- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu - Son Dakika

- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu

15.05.2021 10:47

- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde uzun süre yağış alamayan ve dip kısmında sızma olan gölette su seviyesinin düşmesi nedeni ile binlerce balık telef oldu.

- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde uzun süre yağış alamayan ve dip kısmında sızma olan gölette su seviyesinin düşmesi nedeni ile binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, gölette bulanan balıkların başka bir alana nakledilmesini istedi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi'nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Diyarbakır ve bazı ilçelerden gelen vatandaşların balık tuttuğu, aynı zamanda köy halkının önemli geçim kaynağı olan baraj suyunun çekilmesi sonucu oluşan balık ölümleri vatandaşları mağdur etti.

36 yıldır balık tutarak geçimini sağlayan Necmettin Otay isimli bir vatandaş, balıkların telef olmasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek, göletin kurumasının bir diğer nedeninin ise 1986 yılında baraj yapımında temelin yanlış yapılmasının olduğunu savundu. Otay, "Suyun çekilerek balıkların telef olmasına çok üzülüyorum. Bu balıklarımız telef olduğu için köy halkı olarak hep birlikte üzülüyoruz. Maalesef eskiden 7- 8 yıl kurumuyordu, bu sene ise 1 yıl dahi dayanamadı. Gölet, dibinden su kaçırıyor. Su sızması sonucu göletimizin suyu dayanamıyor. Hayvanlarımız bu göletten su içiyordu, maalesef gölet suyu çekildiği için şu anda hepimiz mağdur ve üzgünüz. Yetkililerin duruma el atmasını istiyoruz. Bu balıklar bizim ekmek teknemizdir, bizler ve hayvanlarımız perişan olacağız. Devlet bize yardımcı olursa gölet suyu belki 10 yıl da dayanabilir. Gölet, yağmur suyundan oluşuyor. İyi bir şekilde yağmur yağdığı zaman gölet doluyor. Yağmur yağmadığı zaman başka su ikmali imkanı olmadığı için göletimiz kuruyor. Gölet suyunun çekilmesinin nedeni kuraklığın yaşanması ve iklim değişikliğidir. Av yasağı olmadığı zamanlarda olta ile gölette bulunan balıkları yakalayıp satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

"Küresel ısınma göletimize kadar zarar vermeye başladı"

Küresel ısınmanın etkisini her geçen gün arttırarak daha çok hissettirdiğini vurgulayan Hidayet Dayar da "Geçmiş yıllarda bu seneye oranla yağışlar daha iyi yağıyordu. Normal şartlarda göletin yağışlar olmasa bile 5-6 sene daha kurumaması lazımdı. Ama bu sene kuraklığın yaşanmasıyla birlikte göletimiz bir mevsimde kurudu ve şu anda maalesef binlerce balık telef oldu. Göletimizde bulunan balıklar, popülasyon bakımından çok zengindir. Eski zamanlarda hatırlıyorum, babam ile birlikte küçükken bu gölete geliyordum. Birçok il ve ilçeden Muş, Diyarbakır gibi illerden insanlar göletin etrafında balık tutmaya geliyordu. Ama bu sene yağmur yağmayınca ve kuraklık olunca bir mevsimde bütün gölet kurudu ve bunun sonucunda binlerce balık telef oldu. Küresel ısınma, en yakınımıza kadar gelerek göletimize kadar zarar vermeye başladı. Su seviyesi daha düşük olan yerleri düşünemiyorum bile" diye konuştu.

- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu
- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu
- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu
- Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu

Diyarbakır, Mazıdağı, Mardin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kuraklık nedeniyle suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu - Son Dakika


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