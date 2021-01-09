Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü - Son Dakika

Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü

09.01.2021 11:00

Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı duyduklarını belirttiler Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı...

Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü

Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı duyduklarını belirttiler

SİVAS - Rize'de Kar yağmayınca meralarda hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler sevinse de gelecekten kaygı duyduklarını belirttiler.

Tüm Türkiye'yi etkileyen kuraklık barajlardaki su seviyesini gözle görüler derecede düşürdü. Yaşanan kuraklıkla birlikte kar yağmaması besicilerin meralarda hayvanlarını otlatmalarına imkan verdi. Bu durum vatandaşları korkutsa şimdilik hayvancılıkla uğraşanların yüzünü güldürdü. Hayvanlarını kış aylarında ahırlara kapatarak yem veren çiftçiler Ocak ayında olunması rağmen hayvanlarını dağlarda otlatabildiklerini belirtti. Yem maliyeti açısından kar elde ettikleri için sevinen çiftçiler, kuraklık nedeni ile ileriki yıllarda ot ve su olmamasından korkuyor. Gürün İlçesine bağlı Sarıca köyünden hayvancılık ile uğraşan İsmail Türk, aylık 3 bin Lira ile 5 bin Lira arasında kar elde ettiklerini ancak ileriyi düşündüklerinde ise üzüldüklerini söyledi.

"Kar yağmazsa ne ot olur ne su"

Çiftçi İsmail Türk, kar yağmadığı zaman ot ve suyun olmadığını bununda hayvancılığı zorlaştıracağını belirterek, "Benim aklım yetti yeteli böyle bir kuraklık olmadı. Gördüğünüz bu yaylıma bu zamanlarda kar nedeniyle çıkmanın mümkünü yoktu. Şimdi ise biz hayvanlarımızı otlatıyoruz burada. Ama kuraklığın ilerde bize daha çok zararı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü kar yağmazsa ne ot olur ne su olur. Ot ve su olmazsa da bu hayvancılık daha da zorlaşır. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah iyi bir kar, yağmur yağarda bizde rahat bir nefes alırız" dedi.

5 bin Lira kar elde ediyor, ileriyi düşününce üzülüyor

Türk, aylık 3 ile5 bin Lira arasında kar elde ettiklerini dile getirerek, "Şuan bize tek bir faydası var. Biz geçen yıl bu zamanlar hayvanlarımızı besiye çekiyorduk. Şua n hayvanlarımıza bir avuç yem vermeden merada otlatmaya devam ediyoruz. Günlük ben 100 kilo tane yediriyorsam bu hayvana şuan hala bir fiil sürekli yayıyoruz. Nereden baksanız aylık 3 bin 5 bin civarında bizim karımız oluyor. Şuan bizi sevindiriyor ama ilerisini düşündüğümüz zamanda bizi üzüyor. Bizim memleket kar memleketi. Buralarda kar olmazsa hiçbir şey olmaz. Atalarımız 'kar senesi var senesi' derler. Görüyorsunuz köyümüzün dağlarında hiç kar yok, yağmadı. Güzün biraz yağmur yağdı ama faydası olmadı. Kar yağdığında toprağın kar suyunu yavaş yavaş emmesi lazım ki buralarda ota da faydası olsun suya da faydası olsun" şeklinde konuştu.

Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü
Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü

Türkiye, Türk, Rize, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık onları hem sevindirdi, hem düşündürdü - Son Dakika Ekonomi


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