'Kuraklık pandemi gibi hayatımıza yeni normaller getirecek' - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuraklığın tüm dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorunu aslında aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. Yani içme ve kullanma suyunun kullanımı, yağış ile ilgili hayatımızda çok şeyin değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Meteoroloji'nin nisan ayındaki kuraklık ve sıcaklık raporuna göre Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişiminin bugün kuraklık ve su olgusu olarak karşımıza çıktığını belirterek, "Ülkemiz ve bölgemiz ile ilgili temel sorun şu; yakın zamanda NASA tarafından yeraltı su kaynaklarımızı gösteren haritalar vardı. O harita bize aslında rezerv olarak, kötü gün dostu olarak tutmamız gereken su kaynaklarını büyük ölçüde tükettiğimizi bize gösteriyor" dedi.