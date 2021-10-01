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Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı - Son Dakika

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı

01.10.2021 12:55

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı Dünya ve Türkiye genelinde yaşanan iklim değişikliği seracıları da vurdu.

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı

ELAZIĞ - Dünya ve Türkiye genelinde yaşanan iklim değişikliği seracıları da vurdu. Üreticiler rekoltelerinde yüzde 40'lık bir düşüş yaşadı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Nahit Erbek, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 14 dönümlük alanda sera kurdu. 5 yıldır kurduğu serayı işleten Erbek, salatalık üretimi yapmaya başladı. Yılda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Erbek, 2'nci hasadını gerçekleştirdi. Günde ortalama 3 ton ürün alan Erbek, 15 gün süren hasat süresinde 30 ton ürün alarak salatalıkları Erzurum, Muş, Bingöl, Van'a gönderiyor. Geçen sene 170 ton rekolte elde eden Erbek, yaşanan iklim değişikliğinin rekoltede yüzde 40 düşüşe sebep olduğunu söyledi. Gece gündüz sıcaklığındaki farkın ürünleri strese soktuğunu ve düşüş yaşandığını aktaran Erbek, aynı zaman yaşanan hortum ve rüzgarın sera naylonlarına ciddi hasarlar verdiğini dile getirdi. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına hibe desteği için müracaat ettiğini belirten Nihat Erbek, "2017'de onaylandı ve Genç Çifti Projesi hibe desteği ile seramızı yaptık. Seramız 14 dönümdür. 2017 yılından bu yana üretim yapıyoruz. Buradan çıkan ürünleri genellikle Erzurum, Muş, Bingöl, Van illerine gönderiyoruz. Ürünün çoğu Doğu Anadolu illerine gidiyor. 500 bin liralık projemiz vardı. Bunun 240 bin lirasını devlet karşıladı. Diğer 300 bin lirasını da biz karşıladık. Biz malzemenin biraz daha kalitesini kullandık. 40 bin lira daha fazlaya mal ettik. Şuan seranın en yüklü zamanı. Bir günde 3,5-4 ton arası çıkıyor. 15 gün toplama imkanımız oluyor. Ayda 30 ton çıkıyor" dedi.

"Geçen seneki tonajı yakalamamız mümkün değil"

Verimin geçen sereye nazaran çok düştüğünü vurgulayan Erbek, "Geçen seneye göre yüzde 40 kaybımız var. Küresel ısınma ve iklim bozukluğundan biz de etkilendik. Geçen yıl seranın örtüsünü yeni değiştirdik. Bu sene rüzgar ve hortum seramızın örtüsünü hep parçaladı. 9 sefer yama yaptık ve sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu naylon için bakanlık bize destek vermez ise biz bu işi seneye yapamayız. Geçen sene poşetin kilogramını 15 liraya aldık, şimdi 35 lira oldu. Geçen sene 170 ton ürün aldık. Bu sene daha devam ediyor. Bu gidişle geçen seneki tonajı yakalayamayız, mümkün değil. Salatalığın rengi gece soğukluğu ile gündüz sıcaklığındaki faktan oluyor. Normalde hastalık yok ama bundan oluyor. Gece sıcaklık düşüyor 8 dereceye, gündüz 30 derece üzerine çıkıyor. Bitki strese giriyor. Sterse girince de verim kaybına neden oluyor" diye konuştu.

"Devletimiz bana bu imkanı vermeseydi, 14 dönüm kuramazdım"

Devletin kendine sağladığı imkandan bahseden Erbek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben önce devletçiyim. Devletimiz bana bu imkanı vermeseydi 14 dönüm kuramazdım. 2 dönüm kurardım. O zaman da ev halkı çalışırdı. Ben burada yılda 2 bin 500 işçi çalıştırıyorum. Bu da memlekete istihdam demektir. Devletin bu imkanı olmasa ben 2 bin 500 işçi çalıştıramazdım. Biz dedik işsizlerde faydalansın dedik" şeklinde konuştu.

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı
Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı
Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı
Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı

İstihdam, Erzurum, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı - Son Dakika
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