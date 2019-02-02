Son Dakika Haberleri: Kuraklık Sigortası Müracaatları 15 Şubat'a Uzatıldı

Kuraklık Sigortası Müracaatları 15 Şubat'a Uzatıldı

1 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Kuraklık Verim Sigortası müracaat süresinin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Kuraklık Sigortası Müracaatları 15 Şubat'a Uzatıldı, System.String[]
Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Kuraklık Verim Sigortası müracaat süresinin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Üreticilerin mağdur olmamaları için en yakın yetkili sigorta acentesine giderek prime sağlanan yüzde 60 devlet desteği ve çeşitli ödeme kolaylıklarıyla Kuraklık Verim Sigortası'ndan faydalanmaları önerildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
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