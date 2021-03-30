Kuraklık, sulama ve su tasarrufu - Son Dakika

Kuraklık, sulama ve su tasarrufu

30.03.2021 13:24
Kuraklık, sulama ve su tasarrufu, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, kuraklığın tarım sektörüne etkilerini dile getirerek modern sulama sistemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, kuraklığın tarım sektörüne etkilerini dile getirerek modern sulama sistemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, ülkemizin yarı kurak iklim kuşağında yer aldığını, mevsimsel değişikliklerin ve yağışlarda görülen düzensizliklerin her bir ilimizin her bir yöresinde farklı sorunlar meydana getirdiğini anlattı. Dünya çapında tüm ülkeleri farklı düzeyde etkileyen iklim değişikliğinin ülkemizde de yoğun şekilde; yağışlarda düzensizlik, çok kısa sürede yoğun yağış, uzun dönem kuraklık gibi doğa olayları ile kendini gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, "Yıllar itibari ile de beklenen dönemlerde yağışların düşmesi bugün kuraklık olayını daha önemli hale getirmiştir. Örneğin Eskişehir'de kar eksik olmazken son yıllarda kar göremez olduk ya da bugün karlı, iki gün sonra ise güneşli bir hava ile karşılaşabiliyoruz. Bunlar geçmişte görmediğimiz şeyler. Bazı araştırmalar, ülkemizin iklim değişikliğinden etkilenen Akdeniz havzası içerisinde yer alması nedeniyle gün geçtikçe bu sorunların farklı türleri ile karşılaşacağını göstermektedir. Doğa olayları insan yaşamı ve tarımsal üretim başta olmak üzere birçok alanı olumsuz etkilemeye başladı. Yıllık toplam yağışlar Orta Anadolu'nun Konya Karapınar civarında 250 milimetre, Rize'de 2 bin 300 milimetre, Ankara'da 390 milimetre, Adana'da 680 milimetre civarındadır. Bu yağışların ortaya çıkardığı suyun ne düzeyde olduğu ve bunlardan nasıl yararlanılacağı acil çözüm bekleyen meseleler arasındadır. Türkiye bunu il, havza bazında sorgular hale geldi. İleriye yönelik nehir havzaları yönetim planları, tarımsal kuraklık eylem planları hazırlanmaya başladı. Planlama amaçlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kurulması, tarım sigortaları kapsamının genişletilmesi gibi bazı kurumsal ve yönetmelik değişikliklerine gidildi. Bütün bunların temelinde suyun mekansal ve miktar olarak düzensizliği bulunmaktadır." dedi.

Suyun dört ana kullanım alanı

Suyun dört ana kullanım alanı olduğunu belirten Yıldırım şu bilgilendirmede bulundu:

"Suyun ilk kullanım alanı içme ve kullanma suyunun doğrudan ve düzenli sağlanmasıdır. İkincisi sanayinin su ihtiyacıdır. Bu, yeni tesisler ve yeni su ihtiyacı anlamına geliyor. Kullanılmış suların tekrar çevreye verilmesi, atık sulardan yararlanma gibi farklı metodolojilerden yararlanılabiliyor. Bugün bazı ülkelerin deniz suyunu arıtarak kullanma suyuna dönüştürdüğünü biliyoruz. Tarım, başlı başına su gereksinimi duyan, suyun yüzde 70'den fazlasını kullanan ana sektördür. Burada suyun etkili şekilde yüksek randımanla kullanılmadığını görüyoruz. Son dönemlerde karşılaştığımız su kullanım alanı olarak çevre de, su ihtiyacı duyan dördüncü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevresel minimum ihtiyacın doğaya verilmesi, buna yönelik çalışmalar önemli hale geldi."

Tarımda sulama sistemi değişikliğine gidilmeli

Tarımın su tasarrufu yapmak zorunda olan birinci sektör olduğunu ifade eden Yıldırım; "Mevcut açık kanal sistemi ve çiftçi de üretimini bu sistem dahilinde gerçekleştiriyor. Sulama yöntemini tamamen değiştirmek, mevcut yüzey sulama alanlarında yağmurlama ve damlama yöntemlerini kullanacak yaklaşım ile hareket etmek, yeraltı su çekiminden kaçınmak (çünkü suyun her bir metre aşağı inmesi enerji masrafını beraberinde artırmaktadır) çok önemlidir. Su tasarrufu ancak su alınan noktanın altına damlama ya da yağmurlama sulama yöntemlerinden birinin seçilebilir kolaylıkta sunulması ile yapılabilir. Sistemsel alt yapı değişikliğine gidilmediği sürece beklenilen verim alınamaz, kurak dönemlerde su eksikliği kendini daha ciddi bir şekilde gösterir. Suyu iyi bir şekilde depolamalı, bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarlarda vermeli, kurak dönemlerde de üretimi riske sokmayacak şekilde idareli kullanmalıyız. Eskişehir'e baktığımızda ilçelerin iklim modellerinden alınan sonuçları değerlendirerek öngörüde bulunmak, kritik dönemlerde ne yapacağımızı şimdiden belirleyip uygulamaya sokmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Sadece tarım sektörü olarak değil, tüm toplumca bir damla suyu korumamız gerektiği ve bu bir damlayı da ihtiyaç duyulan yerde doğru şekilde kullanmanın bir tercih değil zorunluluk olduğu unutulmamalıdır." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kuraklık, sulama ve su tasarrufu

Yusuf Ersoy, Eskişehir, Tarım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık, sulama ve su tasarrufu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı
Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti         
13:23
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı         
11:57
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 13:34:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklık, sulama ve su tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei