Kuraklık, tescilli "Ardahan çiçek balı"nda rekolteyi düşürdü - Son Dakika

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda bu yıl kuraklık nedeniyle rekolte düştü.

Kentte ilkbaharın gelişiyle zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara götürülen arı kovanlarında organik olarak üretilen Ardahan çiçek balı, yörenin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen bal, ilde Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 785 arıcı tarafından yaklaşık 45 bin kovanda üretiliyor.

Arıcıların yana sıra şehrin ekonomisine de katkı sunan balın rekoltesinde bu yıl, havaların kurak gitmesi yüzünden çiçek ve polenin fazla olmaması sebebiyle düşüş yaşandı.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, sezon sonu dolayısıyla kentte sağıma hazır kovanlarda inceleme yaptı.

Evliyaoğlu, incelediği kovanlara ilişkin gazetecilere, arıcıların da bu yıl kuraklıktan etkilendiğini, birlik olarak Tarım ve Orman Bakanlığından destek talep edeceklerini söyledi.

Kuraklık nedeniyle yörede son yılların en düşük bal rekoltesini aldıklarını dile getiren Evliyaoğlu, "Sağım sezonuna girdik. Ancak kovanlarda verim yok denecek kadar düşük. Normalde bir kovanda ortalama beklenen bal miktarı 17 kilogramdır. Ancak şu an rahatlıkla 'bal yok' diyebilirim." dedi.

Kovanların sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı bir şekilde ilkbahara çıkabilmesi için beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Evliyaoğlu, "Bu nedenle arıcımızın desteğe ihtiyacı var. Bakanlığın bu yıl düşük fiyatla üreticilere şeker vermesini istiyoruz. Çünkü bu şekilde üretici kovanlarını besleyecek durumda değil. Bizi bekleyen bu tehlikeyi verilecek destek ile aşabiliriz." ifadelerini kullandı.