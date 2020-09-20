'Kuraklık, üzümde verim ve kaliteyi etkilemedi' - Son Dakika

TÜRKİYE'de bağcılığın önemli merkezlerinden Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde, bağ bozumu heyecanı yaşanıyor. 40 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Coşkun Tekin, havaların kurak gitmesine rağmen bu yıl ürünlerin kaliteli olduğunu belirterek, "Bu sene üzüm güzel. Yağış olmamasına rağmen üzümümüz göründüğü gibi kaliteli ve pazara sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli üzüm üretimi merkezlerinden olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bağlarda bağ bozumu sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, gün boyu üzümlerini toplayıp, sandıklara yerleştirildikten sonra sevkiyat için hazır hale getiriliyor. Gün boyunca toplanan üzümler daha sonra araçlara yüklenerek pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.