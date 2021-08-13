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Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu - Son Dakika

Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu

13.08.2021 11:07
Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu, System.String[]

Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak, yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle doğada arıların bal yapacağı bitkilerin çok kısa sürede kuruduğunu bu yüzdende bal üretiminde yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.

Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak, yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle doğada arıların bal yapacağı bitkilerin çok kısa sürede kuruduğunu bu yüzdende bal üretiminde yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.

Denizli'de yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava ve devam eden orman yangınları bal üretimini olumsuz etkiledi. Sıcak ve kuraklık nedeniyle doğada arıların bal yapacağı bitkilerin çok kısa sürede kuruduğu, çiçek balından umduğunu bulamayan arıcıların çam balı üretimi için gidecekleri Muğla bölgesindeki ormanlarda yanınca bal üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yıl 2 bin ton civarında bal üretimi yapılan Denizli'de bu yıl bal üretiminin yüzde 50 azalması bekleniyor.

Birliğe kayıtlı bin 200 üyeye ait 180 bin kovanda Denizli olarak Türkiye Bal üretiminin yüzde 2'sini karşıladıklarını ancak bu yıl bu rakamlara çıkmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak, 'Yaşadığımız sıcaklık ve kuraklık tarım sektörünü olduğu kadar arıcılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. İlkbahar sezonunda yoğun esen rüzgarlar maalesef sıcaklığın daha hissedilmesine neden oldu. Birçok ürünce üretim düştü. Tabiatta arıların faydalandığı floran kaynaklarda olumsuz etkenlerden zararlı yönden etkilendi. İlimizde maalesef bu yıl istenen üretimi sağlama beklentimiz kalmadı. Arıcılarımız sonbahar mevsiminde üretim yapmak maksadıyla daha çok çam balı üretim alanına kovanlarını götürürken, bu yıl içerisinde yaşanan afetten dolayı üretimin olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. Arıcılar istediği verimi alamadılar. Yaklaşık yüzde 50 üzerinde düşüş beklemekteyiz. İlimizde 2 bin ton civarı bal üretimi gerçekleştirilirken, bu rakamın 1ton altına düşmesi bekleniyor' dedi. Başkan Çomak, bal üretimin artmasıyla birlikte sahte balın daha çok piyasaya çıktığını vurgulayarak, tüketicilerin kontrolden geçmiş etiketli balları tercih etmesi uyarısında bulundu.

(Hasan Durna/İHA)

Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu
Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu
Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu

Orman Yangınları, Denizli, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu - Son Dakika


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